Capixabas são convocados para representar o Brasil em Mundial de Beach Tennis

Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Beach Tennis, que acontece na Sardenha Crédito: Divulgação

Os atletas capixabas Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Beach Tennis, que acontece na Sardenha, Itália, entre os dias 11 e 15 de setembro.

O anúncio da convocação foi feito pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) no último domingo (16). Quarto e quinto colocados no ranking internacional da modalidade, respectivamente, Villas Boas e Pizzol participarão da competição na categoria + 40 anos.

Esta será a segunda vez que os atletas representarão o Brasil em um mundial de beach tennis. Ano passado, no torneio realizado em Fortaleza (CE), eles também foram convocados, como explica Villas Boas.

“Essa vai ser a segunda vez que participamos de um Mundial, a primeira fora do Brasil. Estamos muito felizes com essa nova convocação para representar o país em uma competição tão importante. Para quem ama o esporte, como a gente, é algo fantástico”, disse.

Preparação

Faltando menos de três meses para a competição, a expectativa dos capixabas é de fazer uma boa competição e tentar trazer uma medalha para o Brasil. Para isso, Gilfran Villas Boas revela que a preparação e os treinos serão intensificados.