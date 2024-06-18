Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixabas são convocados para representar o Brasil em Mundial de Beach Tennis
Na Itália

Capixabas são convocados para representar o Brasil em Mundial de Beach Tennis

Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol participam de competição na Sardenha, de 11 a 15 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2024 às 10:08

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:08

Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Beach Tennis, que acontece na Sardenha
Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Beach Tennis, que acontece na Sardenha Crédito: Divulgação
Os atletas capixabas Gilfran Villas Boas e Marcio Pizzol foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Beach Tennis, que acontece na Sardenha, Itália, entre os dias 11 e 15 de setembro.
O anúncio da convocação foi feito pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) no último domingo (16). Quarto e quinto colocados no ranking internacional da modalidade, respectivamente, Villas Boas e Pizzol participarão da competição na categoria + 40 anos.
Esta será a segunda vez que os atletas representarão o Brasil em um mundial de beach tennis. Ano passado, no torneio realizado em Fortaleza (CE), eles também foram convocados, como explica Villas Boas.
“Essa vai ser a segunda vez que participamos de um Mundial, a primeira fora do Brasil. Estamos muito felizes com essa nova convocação para representar o país em uma competição tão importante. Para quem ama o esporte, como a gente, é algo fantástico”, disse.

Preparação

Faltando menos de três meses para a competição, a expectativa dos capixabas é de fazer uma boa competição e tentar trazer uma medalha para o Brasil. Para isso, Gilfran Villas Boas revela que a preparação e os treinos serão intensificados.
“O fato de participar com frequência de competições ranqueadas pela Confederação Brasileira de Beach Tennis pesa muito a nosso favor, afinal estamos sempre jogando. Mas, a partir de agora, vamos começar a treinar ainda mais e fazer uma preparação física ainda mais forte com o foco nessa competição fora do Brasil”.

Veja Também

Vila Velha sedia Brasileiro de Basquete com participação de grandes equipes

Anderson Silva e Sonnen não empolgam na despedida do "Spider"

Em duelo de medalhistas olímpicos, Esquiva perde para Hebert Conceição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Campeão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados