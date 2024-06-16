Em duelo de medalhistas olímpicos, Esquiva perde para Hebert Conceição

Hebert Conceição derrotou o capixaba Esquiva Falcão, por pontos, após dez assaltos, neste sábado, em São Paulo, durante evento do Spaten Fight Night. Os três jurados foram unânimes e apontaram 97-93, 97-92 e 98-91 a favor do boxeador baiano, que conquistou o título brasileiro dos supermédios.

Esquiva Falcão perdeu a luta com Hebert Conceição em decisão por pontos Crédito: Andre Ribeiro/Thenews2/Folhapress

Esta luta reunião pela primeira dois medalhistas olímpicos brasileiros. Hebert foi campeão na Olimpíada de Tóquio-2020, disputada em 2021, enquanto Esquiva foi prata em Londres-2012.

Heber se apresentou em melhor forma física e teve a iniciativa da luta. Esquiva procurou se superar, mas não conseguiu se manter em ritmo forte durante todo o tempo.

Um dos poucos momentos de maior intensidade ocorreu no quarto assalto, quando Hebert pressionou e pareceu ter a chance de mandar o adversário para a lona, mas Esquiva se recuperou no combate.

Com a derrota, Esquiva deve cair no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), do qual aparece em 12º lugar, enquanto Hebert deverá surgir na classificação no próximo mês.