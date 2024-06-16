Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão por pontos

Em duelo de medalhistas olímpicos, Esquiva perde para Hebert Conceição

Heber se apresentou em melhor forma física e teve a iniciativa da luta. Esquiva procurou se superar, mas não conseguiu se manter em ritmo forte durante todo o tempo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2024 às 10:17

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 10:17

Hebert Conceição derrotou o capixaba Esquiva Falcão, por pontos, após dez assaltos, neste sábado, em São Paulo, durante evento do Spaten Fight Night. Os três jurados foram unânimes e apontaram 97-93, 97-92 e 98-91 a favor do boxeador baiano, que conquistou o título brasileiro dos supermédios.
Boxe
Esquiva Falcão perdeu a luta com Hebert Conceição em decisão por pontos Crédito: Andre Ribeiro/Thenews2/Folhapress
Esta luta reunião pela primeira dois medalhistas olímpicos brasileiros. Hebert foi campeão na Olimpíada de Tóquio-2020, disputada em 2021, enquanto Esquiva foi prata em Londres-2012.
Heber se apresentou em melhor forma física e teve a iniciativa da luta. Esquiva procurou se superar, mas não conseguiu se manter em ritmo forte durante todo o tempo.
Um dos poucos momentos de maior intensidade ocorreu no quarto assalto, quando Hebert pressionou e pareceu ter a chance de mandar o adversário para a lona, mas Esquiva se recuperou no combate.
Com a derrota, Esquiva deve cair no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), do qual aparece em 12º lugar, enquanto Hebert deverá surgir na classificação no próximo mês.
Esquiva, de 34 anos, soma 30 vitórias (20 nocautes) e duas derrotas. O lutador capixaba chegou a disputar o título mundial dos médios, mas perdeu para o alemão/italiano Vincenzo Gualtieri, por pontos, após 12 assaltos, no ano passado. O baiano Hebert, de 26 anos, tem agora seis lutas como profissional, com três nocautes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esquiva Falcão Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados