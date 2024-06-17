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Bola Laranja

Vila Velha sedia Brasileiro de Basquete com participação de grandes equipes

Flamengo, Fluminense e Botafogo participarão do torneio sub-17, junto com Cetaf, Saldanha e Álvares Cabral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2024 às 15:29

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 15:29

Competição de basquete vai agitar Vila Velha
Competição de basquete vai agitar Vila Velha Crédito: Vitor Nicchio
O Espírito Santo vai sediar, a partir desta terça-feira (18), o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Basquete Sub-17. Principal competição da categoria, o campeonato vai reunir 23 times de todo o Brasil, incluindo algumas potências do basquete nacional como os cariocas Flamengo, Botafogo, Fluminense.
Os jogos acontecem nos ginásios do Cetaf e Tartarugão, ambos em Vila Velha. As partidas, nos dois locais, têm início às 9 horas e o último jogo do dia será sempre iniciado às 19 horas. A entrada nos dois ginásios é gratuita para quem deseja acompanhar as partidas in-loco.
Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), anfitrião do CBI, Álvares Cabral e Saldanha da Gama serão os representantes capixabas no torneio. O IVV/Cetaf está no Grupo A, junto com as equipes do Maringá (PR), CEAT (RS) e Nosso Clube (PE).
O Álvares Cabral é o cabeça de chave do Grupo B, que conta também com CSN (RJ), CRB (AL) e Recreio da Juventude (RS). Já o Saldanha da Gama, está no grupo D, junto com Remo (PA), Desportivo (RN) e Pato Basquete (PR). 

A Competição

As 23 equipes inscritas foram divididas em seis grupos. Na primeira parte da competição, os confrontos são com adversários do próprio grupo. Passam de fase os seis primeiros e os dois melhores segundos colocados – totalizando oito times nas quartas de final.
As partidas eliminatórias começam na sexta-feira (21) e serão realizadas todas no ginásio Tartarugão. A grande final está agendada para o domingo (23), às 19 horas.
O Campeonato Brasileiro Interclubes é realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em parceria com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

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