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Luna Hardman disputa Brasileiro de Bodyboading em Niterói

Atleta capixaba entra na água, na Praia de Itacoatiara, nesta sexta-feira (14), em busca de boas ondas e bons resultados na primeira etapa da competição, que segue até o domingo (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 13:26

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 13:26

Luna Hardman vai em busca de mais uma conquista nesta temporada
Luna Hardman vai em busca de mais uma conquista nesta temporada Crédito: Yerko Vasques/IBC
Depois de conquistar o bicampeonato mundial Pro Junior, em maio, a capixaba Luna Hardman inicia a busca por mais um título, agora na categoria Profissional. A bodyboarder, de 18 anos, disputa a partir desta sexta-feira (14) e até domingo (16) a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2024, na Praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ). As baterias começam às 7h. Luna, atual número 2 do mundo no ranking da IBC (International Bodyboarding Corporation), é destaque da nova geração, tendo sido vice-campeã brasileira na Profissional, no ano passado.
"Muita expectativa para a estreia neste ano, em que a partir de agora passo a me dedicar exclusivamente à categoria Profissional. Estou motivada, fiz bons treinos e é focar em bons resultados, em busca da vitória na etapa e de olho no primeiro título brasileiro", afirma Luna, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho.
Luna começou a competir aos 12 anos. Mas, vive o bodyboarding desde muito antes disso, com a mãe como exemplo: Neymara Carvalho é pentacampeã mundial, tem 10 títulos brasileiros e participou de disputas até os cinco meses de gravidez. No ano passado, a jovem capixaba, cujo pai é o surfista Daniel Hardman, conquistou uma das etapas do Circuito Brasileiro, seu primeiro resultado como profissional. Neymara estará acompanhando a filha em Niterói.
A capixaba encerrou a participação na Pro Junior com a conquista de seu segundo título mundial, em Antofagasta, no Chile, no Antofagasta Bodyboard Festival - havia sido campeã pela primeira vez em 2022. Luna terminou a temporada como a primeira do ranking mundial da Pro Junior, com 3.720 pontos, e é a segunda colocada na Profissional, com 4.770 pontos.

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