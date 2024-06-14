Luna Hardman disputa Brasileiro de Bodyboading em Niterói

Luna Hardman vai em busca de mais uma conquista nesta temporada Crédito: Yerko Vasques/IBC

Depois de conquistar o bicampeonato mundial Pro Junior, em maio, a capixaba Luna Hardman inicia a busca por mais um título, agora na categoria Profissional. A bodyboarder, de 18 anos, disputa a partir desta sexta-feira (14) e até domingo (16) a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2024, na Praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ). As baterias começam às 7h. Luna, atual número 2 do mundo no ranking da IBC (International Bodyboarding Corporation), é destaque da nova geração, tendo sido vice-campeã brasileira na Profissional, no ano passado.

"Muita expectativa para a estreia neste ano, em que a partir de agora passo a me dedicar exclusivamente à categoria Profissional. Estou motivada, fiz bons treinos e é focar em bons resultados, em busca da vitória na etapa e de olho no primeiro título brasileiro", afirma Luna, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho.

Luna começou a competir aos 12 anos. Mas, vive o bodyboarding desde muito antes disso, com a mãe como exemplo: Neymara Carvalho é pentacampeã mundial, tem 10 títulos brasileiros e participou de disputas até os cinco meses de gravidez. No ano passado, a jovem capixaba, cujo pai é o surfista Daniel Hardman, conquistou uma das etapas do Circuito Brasileiro, seu primeiro resultado como profissional. Neymara estará acompanhando a filha em Niterói.