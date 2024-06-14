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Capixabas encaram mais um desafio na Liga Nacional de Handebol

O Handebol Clube Capixaba encara o time do Suzano Costa, a partir das 20 horas, desta sexta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 11:29

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 11:29

O Handebol Clube Capixaba (HCC) está no Rio de Janeiro para mais uma partida na Liga Nacional
O Handebol Clube Capixaba (HCC) está no Rio de Janeiro para mais uma partida na Liga Nacional Crédito: Jheniffer Luiza/Divulgação
A equipe feminina do Handebol Clube Capixaba (HCC) embarcou, nesta quinta-feira (13), para o Rio de Janeiro, para mais um desafio na Liga Nacional de Handebol, principal competição brasileira da modalidade. Nesta sexta-feira (14), a equipe encara o time do Suzano Costa, a partir das 20 horas.
A partida, que será a terceira do Handebol Clube Capixaba na competição, é muito importante para manter vivo os objetivos da equipe no torneio, já que o time sofreu duas derrotas em casa nos dois primeiros jogos – para São Carlos e Pinheiros, ambos de São Paulo.
Os resultados adversos, no entanto, não diminuíram as expectativas da treinadora Katia Amanajás. Apesar de saber das dificuldades que suas atletas vão enfrentar em quadra, Katia acredita em um resultado melhor nesse jogo.
"Este é um jogo muito importante para subir na tabela de classificação da Liga Nacional. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente e da qualidade técnica do adversário, mas acredito que estamos crescendo na temporada. Temos confiança no trabalho que está sendo desenvolvido e vamos até o Rio para fazer um jogo de igual para igual na busca por um bom resultado", frisou. 

Sequência fora de casa

A partida contra o Suzano Costa é apenas a primeira da sequência que a equipe capixaba fará fora do Espírito Santo. Logo após o jogo desta sexta-feira, o Handebol Clube Capixaba já segue para São Paulo, onde faz três jogos.
A primeira partida já acontece no domingo (16), às 10 horas, contra o Pinheiros. Depois, nos dias 27 e 30 de junho, os adversários serão São Carlos e Sorocaba, respectivamente.

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