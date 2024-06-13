Craques do futevôlei prontos para desfilar talento em Cariacica

Idealizado pelo tetracampeão mundial e hexacampeão brasileiro de futevôlei Anderson Águia, o Team Águia Footvolley Cup (TAFC) vai reunir as principais feras da modalidade nas categorias masculino e feminino - tanto no profissional, como no amador. E o local escolhido para isso foi Caricica. O Torneio que acontece desde 2017 e já recebeu nomes de peso como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho e Denílson, será realizado entre esta quinta-feira (13) e o domingo (16)em frente à Prefeitura da cidade, a partir das 13 horas. A entrada para o evento será de 1kg de alimento não-perecível.
Em entrevista à reporter Any Cometti, da TV Gazeta, Anderson Águia celebrou a vinda do torneio para o ES e espera que ele possa se estabelecer aqui no Estado. "Trazer o TAFC implica em trazer os melhores jogadores de futevôlei tanto da categoria masculina quanto na feminina. Com isso acreditamos que se possa fomentar o esporte no Espírito Santo, e atrair jovens e crianças. Queremos deixar um legado no calendário da cidade".
Entre os profissionais da categoria feminina, constam as capixabas Lane e Ray, além de Josy e Lana; Rafinha e Amanda; Iza Dias e Nuala; Vanessa e Natalia; Taís e Mila; Liz e Monique; Mayara e Pâmela; Ana Luiza e Mari, Ju Piccini e Didia; Aninha e Sabrina e Fabi e Ingrid. No masculino, os vencedores da etapa 42, realizada em Marechal Deodoro (AL) estarão presentes, inclusive, Brisa e Sandrey, que permanecem na liderança do ranking.
O TAFC vai mobilizar uma grande estrutura com quatro quadras de areia. O evento está preparado para receber 1.500 torcedores. O secretário do Esportes Renan Escopelli também falou com Any Cometti que este é um evento celebrativo. "Com ele, comemoramos os 134 anos de Cariacica. Queremos nos tornar referência na modalidade e convidar a comunidade a participar conosco. Vai ser uma grande festa".
Entre os competidores que deram entrevista à reporter Any Cometti há inclusive uma dupla composta por irmãos gêmeos que vão competir em dupla na categoria amador. Os jogos terão transmissão pelo canal oficial da Liga Brasileira de Futevôlei do YouTube e toda a fase final a partir de domingo (16) será transmitida pelo maior canal de YouTube esportivo do país, a CazéTV.