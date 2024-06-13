Craques do futevôlei prontos para desfilar talento em Cariacica

O maior evento de futevôlei do Brasil acontecerá em Cariacica com a intenção de fomentar o esporte no Estado e celebrar o aniversário da cidade Crédito: Reprodução/Instagram

Idealizado pelo tetracampeão mundial e hexacampeão brasileiro de futevôlei Anderson Águia, o Team Águia Footvolley Cup (TAFC) vai reunir as principais feras da modalidade nas categorias masculino e feminino - tanto no profissional, como no amador. E o local escolhido para isso foi Caricica. O Torneio que acontece desde 2017 e já recebeu nomes de peso como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho e Denílson, será realizado entre esta quinta-feira (13) e o domingo (16)em frente à Prefeitura da cidade, a partir das 13 horas. A entrada para o evento será de 1kg de alimento não-perecível.

Em entrevista à reporter Any Cometti, da TV Gazeta, Anderson Águia celebrou a vinda do torneio para o ES e espera que ele possa se estabelecer aqui no Estado. "Trazer o TAFC implica em trazer os melhores jogadores de futevôlei tanto da categoria masculina quanto na feminina. Com isso acreditamos que se possa fomentar o esporte no Espírito Santo, e atrair jovens e crianças. Queremos deixar um legado no calendário da cidade".

Entre os profissionais da categoria feminina, constam as capixabas Lane e Ray, além de Josy e Lana; Rafinha e Amanda; Iza Dias e Nuala; Vanessa e Natalia; Taís e Mila; Liz e Monique; Mayara e Pâmela; Ana Luiza e Mari, Ju Piccini e Didia; Aninha e Sabrina e Fabi e Ingrid. No masculino, os vencedores da etapa 42, realizada em Marechal Deodoro (AL) estarão presentes, inclusive, Brisa e Sandrey, que permanecem na liderança do ranking.

Tiago e seu irmão gêmeo disputarão como dupla na categoria amador, do TAFC Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O TAFC vai mobilizar uma grande estrutura com quatro quadras de areia. O evento está preparado para receber 1.500 torcedores. O secretário do Esportes Renan Escopelli também falou com Any Cometti que este é um evento celebrativo. "Com ele, comemoramos os 134 anos de Cariacica. Queremos nos tornar referência na modalidade e convidar a comunidade a participar conosco. Vai ser uma grande festa".