Tradicional evento de futevôlei, TAFC vai agitar os próximos dias em Cariacica

De 13 a 16 de junho, Cariacica será palco de um dos mais tradicionais eventos esportivos do Brasil: o Team Águia Footvolley Cup (TAFC-43). O evento acontece no espaço esportivo em frente à Prefeitura de Cariacica, a partir das 13 horas, e receberá os maiores atletas de futevôlei do país. A entrada para o evento será de 1kg de alimento não-perecível.
O TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo. O evento contará com uma superestrutura, incluindo uma arena central para mais de 1.500 pessoas, quatro quadras de areia para os jogos auxiliares, bares, restaurantes e atrações nos dias de competição.
Os jogos terão transmissão pelo canal oficial da Liga Brasileira de Futevôlei do Youtube e toda a fase final a partir de domingo (16) será transmitida pelo maior canal de Youtube esportivo do país, a CazéTV.
O evento
Idealizado pelo tetracampeão mundial e hexa campeão brasileiro de futevôlei Anderson Águia, o TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo, desde 2017. Nas últimas etapas, nomes de peso como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, Denílson e outros ex-jogadores estiveram presentes.
"Temos os melhores jogadores de futevôlei do mundo, se dedicando e disputando cada etapa e a Bahia tem se destacado revelando grandes atletas, como, por exemplo, os baianos Índio e Felipe, que vêm buscando sua melhor performance, e tornando a competição ainda mais acirrada. Isso é gratificante demais", afirma Anderson Águia.
O TAFC possui a chancela da Liga Brasileira de Futevôlei e de todos os atletas profissionais do país liderados pelo presidente Anderson Águia.
Programação
- Quinta-feira (13)
13h - Amador masculino
- Sexta-feira (14)
8h - Qualify Masculino
13h - Qualify Feminino
16h - Convidados
- Sábado (15)
8h - Aprendiz Masculino
8h - Feminino Pro
12h - Iniciante Feminino
13h - Masculino Pro
- Domingo (16)
8h - Master
9h - Feminino Pro | Finais
11h - Iniciante Masculino
14h - Masculino Pro | Finais