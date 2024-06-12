Tradicional evento de futevôlei, TAFC vai agitar os próximos dias em Cariacica

O Team Águia Footvolley Cup é um dos principais torneios de futevôlei do país Crédito: Pietro Carpi/TAFC

De 13 a 16 de junho, Cariacica será palco de um dos mais tradicionais eventos esportivos do Brasil: o Team Águia Footvolley Cup (TAFC-43). O evento acontece no espaço esportivo em frente à Prefeitura de Cariacica, a partir das 13 horas, e receberá os maiores atletas de futevôlei do país. A entrada para o evento será de 1kg de alimento não-perecível.

O TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo. O evento contará com uma superestrutura, incluindo uma arena central para mais de 1.500 pessoas, quatro quadras de areia para os jogos auxiliares, bares, restaurantes e atrações nos dias de competição.

Os jogos terão transmissão pelo canal oficial da Liga Brasileira de Futevôlei do Youtube e toda a fase final a partir de domingo (16) será transmitida pelo maior canal de Youtube esportivo do país, a CazéTV.

O evento

Idealizado pelo tetracampeão mundial e hexa campeão brasileiro de futevôlei Anderson Águia, o TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo, desde 2017. Nas últimas etapas, nomes de peso como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, Denílson e outros ex-jogadores estiveram presentes.

"Temos os melhores jogadores de futevôlei do mundo, se dedicando e disputando cada etapa e a Bahia tem se destacado revelando grandes atletas, como, por exemplo, os baianos Índio e Felipe, que vêm buscando sua melhor performance, e tornando a competição ainda mais acirrada. Isso é gratificante demais", afirma Anderson Águia.

O TAFC possui a chancela da Liga Brasileira de Futevôlei e de todos os atletas profissionais do país liderados pelo presidente Anderson Águia.

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