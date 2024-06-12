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Competição

Tradicional evento de futevôlei, TAFC vai agitar os próximos dias em Cariacica

O evento acontece no espaço esportivo em frente à Prefeitura de Cariacica, a partir desta quinta-feira (13), às 13h e vai rolar até domingo (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2024 às 16:42

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:42

O Team Águia Footvolley Cup é um dos principais torneios de futevôlei do país
O Team Águia Footvolley Cup é um dos principais torneios de futevôlei do país Crédito: Pietro Carpi/TAFC
De 13 a 16 de junho, Cariacica será palco de um dos mais tradicionais eventos esportivos do Brasil: o Team Águia Footvolley Cup (TAFC-43). O evento acontece no espaço esportivo em frente à Prefeitura de Cariacica, a partir das 13 horas, e receberá os maiores atletas de futevôlei do país. A entrada para o evento será de 1kg de alimento não-perecível.
O TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo. O evento contará com uma superestrutura, incluindo uma arena central para mais de 1.500 pessoas, quatro quadras de areia para os jogos auxiliares, bares, restaurantes e atrações nos dias de competição.
Os jogos terão transmissão pelo canal oficial da Liga Brasileira de Futevôlei do Youtube e toda a fase final a partir de domingo (16) será transmitida pelo maior canal de Youtube esportivo do país, a CazéTV. 

O evento

Idealizado pelo tetracampeão mundial e hexa campeão brasileiro de futevôlei Anderson Águia, o TAFC reúne atletas nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz para o maior torneio de futevôlei do mundo, desde 2017. Nas últimas etapas, nomes de peso como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, Denílson e outros ex-jogadores estiveram presentes.
"Temos os melhores jogadores de futevôlei do mundo, se dedicando e disputando cada etapa e a Bahia tem se destacado revelando grandes atletas, como, por exemplo, os baianos Índio e Felipe, que vêm buscando sua melhor performance, e tornando a competição ainda mais acirrada. Isso é gratificante demais", afirma Anderson Águia.
O TAFC possui a chancela da Liga Brasileira de Futevôlei e de todos os atletas profissionais do país liderados pelo presidente Anderson Águia.

Programação

  • Quinta-feira (13) 
    13h - Amador masculino

  • Sexta-feira (14) 
    8h - Qualify Masculino
    13h - Qualify Feminino 
    16h - Convidados 

  • Sábado (15)
    8h - Aprendiz Masculino 
    8h - Feminino Pro 
    12h - Iniciante Feminino
    13h - Masculino Pro 

  • Domingo (16)
    8h - Master 
    9h - Feminino Pro | Finais 
    11h - Iniciante Masculino 
    14h - Masculino Pro | Finais

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