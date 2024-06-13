Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Laécio Nunes defende invencibilidade de mais de 50 lutas em evento na Itália
Kickboxing

Laécio Nunes defende invencibilidade de mais de 50 lutas em evento na Itália

Lutador de 54 anos encara campeão italiano neste fim de semana. Capixaba Thiago Luk também entre no ringue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2024 às 17:53

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:53

Laecio Nunes vai em busca de mais uma vitória na sua carreira
Laecio Nunes vai em busca de mais uma vitória na sua carreira Crédito: ARquivo Pessoal/Laécio Nunes
Sete vezes campeão mundial de kickboxing, o capixaba Laécio Nunes vai encarar mais um desafio em sua extensa carreira neste fim de semana. O veterano de 54 anos vai defender uma invencibilidade de mais de 50 lutas no evento “The Best of The Best”, que acontece neste sábado (15), em Civitavecchia, Roma, na Itália.
São 58 lutas e 58 vitórias para Laécio Nunes, que agora vai encarar o campeão italiano e atleta local Daniele Viti, num duelo de full-contact, na categoria 70 kg, com cinco rounds de combate. O lutador do Espírito Santo tem 19 nocautes na carreira, sendo oito deles consecutivos e cinco no 1º round.
O capixaba é o único brasileiro a ser campeão mundial da ISKA, World Master Elite Champion, título que pertence a somente quatro pessoas no mundo: Dennis Aleixo, Don Willis, a lenda Bill ‘Superfoot’ Wallace e Laécio Nunes.

Outro capixaba no ringue

Outro capixaba que estará neste evento é o kickboxer Thiago Luk, que disputará o título intercontinental da IKTA, na categoria 70 kg, contra o Italiano Chedli Braik. E o diretor arbitral da IKTA BRASIL, Ricardo Batan, estará arbitrando no evento.
Os atletas Laécio Nunes, Thiago Luk e o Diretor Arbitral Ricardo Batan, embarcaram nesta quarta-feira (12) para a Itália. A pesagem oficial acontece na sexta-feira (14), com o evento rolando no sábado (15). O retorno dos capixabas ao Espírito Santo acontece na segunda-feira (17), com desembarque previsto no Aeroporto de Vitória na terça (18).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Luta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados