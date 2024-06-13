Laécio Nunes defende invencibilidade de mais de 50 lutas em evento na Itália

Sete vezes campeão mundial de kickboxing, o capixaba Laécio Nunes vai encarar mais um desafio em sua extensa carreira neste fim de semana. O veterano de 54 anos vai defender uma invencibilidade de mais de 50 lutas no evento “The Best of The Best”, que acontece neste sábado (15), em Civitavecchia, Roma, na Itália.
São 58 lutas e 58 vitórias para Laécio Nunes, que agora vai encarar o campeão italiano e atleta local Daniele Viti, num duelo de full-contact, na categoria 70 kg, com cinco rounds de combate. O lutador do Espírito Santo tem 19 nocautes na carreira, sendo oito deles consecutivos e cinco no 1º round.
O capixaba é o único brasileiro a ser campeão mundial da ISKA, World Master Elite Champion, título que pertence a somente quatro pessoas no mundo: Dennis Aleixo, Don Willis, a lenda Bill ‘Superfoot’ Wallace e Laécio Nunes.
Outro capixaba no ringue
Outro capixaba que estará neste evento é o kickboxer Thiago Luk, que disputará o título intercontinental da IKTA, na categoria 70 kg, contra o Italiano Chedli Braik. E o diretor arbitral da IKTA BRASIL, Ricardo Batan, estará arbitrando no evento.
Os atletas Laécio Nunes, Thiago Luk e o Diretor Arbitral Ricardo Batan, embarcaram nesta quarta-feira (12) para a Itália. A pesagem oficial acontece na sexta-feira (14), com o evento rolando no sábado (15). O retorno dos capixabas ao Espírito Santo acontece na segunda-feira (17), com desembarque previsto no Aeroporto de Vitória na terça (18).