Vitória Brasileira

Brasil vence Holanda de virada na Liga das Nações de Vôlei Masculino

Seleção volta às quadras às 8h da próxima quinta, dia 20, e enfrenta os Estados Unidos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jun 2024 às 11:02

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 11:02

Brasil venceu a Holandano vôlei masculino Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
A seleção brasileira masculina de vôlei começou com pé direito a terceira e última semana classificatória da Liga das Nações em Manila (Filipinas). A equipe venceu de virada a Holanda, por 3 a 1 (24/26, 25/23, 31/29 e 25/20) nesta terça-feira (18). Com seis vitórias em nove jogos o Brasil ocupa provisoriamente o terceiro lugar na tabela. O próximo duelo será contra os Estados Unidos, na quinta (29), a partir das 8h (horário de Brasília). Os norte-americanos acumulam apenas três vitórias em oito partidas.
O oposto Darlan foi o grande destaque brasileiro, ao marcar 26 pontos, e o central Lucão anotou outros 12. O maior pontuador, no entanto, foi o oposto holandês Nimir - incríveis 38 acertos – que assumiu a liderança do ranking de pontuadores da LNV com 203 pontos. O brasileiro mais bem colocado na lista é Darlan, na sétima posição, com 127 pontos.
“Particularmente, gostei bastante [da atuação]. Ainda estou oscilando muito em certos momentos, no primeiro set eu não me saí muito bem, mas consegui colocar a cabeça no lugar e fui melhorando no decorrer do jogo. Estou trabalhando para ser um pouco mais constante nos momentos decisivos," analisou o Darlan após a vitória, em declaração à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).
O Brasil dirigido pelo técnico Bernardinho não contou hoje (18) com o levantador Bruninho, que também desfalcou a seleção na segunda semana da LNV no Japão, após sofrer um estiramento na panturrilha esquerda. No lugar dele entrou Cachopa e também atuaram os ponteiros Lucarelli (capitão) e Leal; os irmãos Darlan e Alan (opotos); os centrais Flávio e Lucão, e o líbero Thales.
Classificado para os Jogos de Paris, o Brasil busca o bicampeonato na LNV – o primeiro foi em 2021. Apenas as sete seleções com melhor pontuação mais a Polônia (por sediar a etapa final da LNV) avançarão às quartas de final. A LNV, que reúne as 16 equipes mais bem ranqueadas do mundo, é o último grande torneio preparatório Paris 2024.

