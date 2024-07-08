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No Nilton Santos

Botafogo vence Atlético-MG e se mantém na cola da liderança do Brasileiro

Time de Artur Jorge é superior do início ao fim em vitória convincente no Nilton Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2024 às 07:17

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 07:17

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na noite deste domingo, no Estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca chega a quatro jogos sem perder, enquanto os mineiros seguem na fase conturbada com apenas uma vitória em seis jogos.
O Galo teve um a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo. Igor Rabello acabou expulso. Os gols do Botafogo foram de Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino.
Com três golaços de fora da área, Botafogo vence Atlético-MG no Nilton Santos
Com três golaços de fora da área, Botafogo vence Atlético-MG no Nilton Santos Crédito: Botafogo/Assessoria de Comunicação
O Botafogo fica em segundo e se mantém na cola do Flamengo. Somente um ponto separa as duas equipes e o gol o fim garantiu o Alvinegro na frente do Palmeiras, que tem os mesmos 30 pontos e havia passado pelo saldo. O Atlético cai para 12º, com 18 pontos e um jogo a menos.
Os dois times voltam a jogar a quinta-feira. O Botafogo visita o Vitória às 21h30 (de Brasília), enquanto o Atlético-MG recebe o São Paulo no mesmo horário.
O Botafogo apresentou Allan, Igor Jesus e Thiago Almada à torcida. Os três foram ao gramado do Nilton Santos com direito a show de luzes. Eles reforçam a equipe nesta janela.
Arthur Jorge perde dois jogadores. Bastos e Tiquinho Soares levaram o terceiro amarelo e são desfalques para o time carioca.

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