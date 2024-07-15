Capixabas no pódio em último torneio de ginástica rítmica antes da Olimpíada

Rumo a Paris, as capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira conquistaram a medalha de prata geral com a seleção brasileira na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica no último sábado (13). A competição aconteceu em Cluj-Napoca, na Romênia, e foi a última antes da Olimpíada.
O conjunto brasileiro alcançou a segunda colocação geral com um saldo de 71.850 pontos, atrás somente da Bulgária (73.650). Israel ficou em terceiro lugar com 71.000 pontos.
A seleção de conjunto vive um 2024 de conquistas históricas e resultados expressivos. As atletas, conhecidas como “Leoas”, estão a 12 dias de disputar os Jogos Olímpicos. Em uma publicação recente no Instagram, Déborah Medrado celebrou a conquista e demonstrou confiança para o evento olímpico.
“Finalizamos a última competição antes dos Jogos Olímpicos! Mostramos mais uma vez que o Brasil está entre os melhores do mundo! Sabemos o quanto podemos evoluir e chegar ao lugar que almejamos e tanto trabalhamos! Agora, é reta final! Hora de manter os pés no chão e continuar trabalhando e acreditando! Acreditando em Deus, nos propósitos, no processo, na equipe… Vamos por mais, time”, comentou Deborah Medrado.