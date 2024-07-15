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Na Romênia

Capixabas no pódio em último torneio de ginástica rítmica antes da Olimpíada

Competição foi realizada em Cluj-Napoca, na Romênia e foi a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2024 às 13:43

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 13:43

Capixabas da ginástica rítmica garantem pódio por equipe em última competição antes da Olimpíada
Capixabas da ginástica rítmica garantem pódio por equipe em última competição antes da Olimpíada Crédito: Foto: Mariya Muzychenko
Rumo a Paris, as capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira conquistaram a medalha de prata geral com a seleção brasileira na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica no último sábado (13). A competição aconteceu em Cluj-Napoca, na Romênia, e foi a última antes da Olimpíada.
 O conjunto brasileiro alcançou a segunda colocação geral com um saldo de 71.850 pontos, atrás somente da Bulgária (73.650). Israel ficou em terceiro lugar com 71.000 pontos.
A seleção de conjunto vive um 2024 de conquistas históricas e resultados expressivos. As atletas, conhecidas como “Leoas”, estão a 12 dias de disputar os Jogos Olímpicos. Em uma publicação recente no Instagram, Déborah Medrado celebrou a conquista e demonstrou confiança para o evento olímpico.
“Finalizamos a última competição antes dos Jogos Olímpicos! Mostramos mais uma vez que o Brasil está entre os melhores do mundo! Sabemos o quanto podemos evoluir e chegar ao lugar que almejamos e tanto trabalhamos! Agora, é reta final! Hora de manter os pés no chão e continuar trabalhando e acreditando! Acreditando em Deus, nos propósitos, no processo, na equipe… Vamos por mais, time”, comentou Deborah Medrado.

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