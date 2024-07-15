Capixabas no pódio em último torneio de ginástica rítmica antes da Olimpíada

Capixabas da ginástica rítmica garantem pódio por equipe em última competição antes da Olimpíada Crédito: Foto: Mariya Muzychenko

Rumo a Paris, as capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira conquistaram a medalha de prata geral com a seleção brasileira na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica no último sábado (13). A competição aconteceu em Cluj-Napoca, na Romênia, e foi a última antes da Olimpíada.

O conjunto brasileiro alcançou a segunda colocação geral com um saldo de 71.850 pontos, atrás somente da Bulgária (73.650). Israel ficou em terceiro lugar com 71.000 pontos.

A seleção de conjunto vive um 2024 de conquistas históricas e resultados expressivos. As atletas, conhecidas como “Leoas”, estão a 12 dias de disputar os Jogos Olímpicos. Em uma publicação recente no Instagram, Déborah Medrado celebrou a conquista e demonstrou confiança para o evento olímpico.