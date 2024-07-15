Ajustes finais na Vila Olímpica Paris 2024 para receber primeiros atletas

COB realiza ajustes finais na estrutura do Time Brasil na Vila Olímpica Paris 2024 para receber primeiros atletas Crédito: Marina Ziehe/COB

Após um enorme planejamento, várias visitas durante dois anos e muita mão na massa de diversas áreas do COB, o prédio do Time Brasil está quase pronto para receber os atletas na Vila Olímpica Paris 2024, em Saint-Denis, na região metropolitana da capital francesa.

Já nesta quinta-feira (dia 18), quando o complexo será oficialmente aberto pelo Comitê Organizador, a equipe de ginástica artística será a primeira a se hospedar no edifício em que os brasileiros terão à disposição 47 apartamentos, um total de 313 camas e diversos serviços fundamentais durante os Jogos.

O Comitê Olímpico do Brasil selecionou um prédio em posição estratégica. Alocado no setor D da Vila, que fica afastado da agitação da Zona Internacional, o Time Brasil vai ficar bem perto do refeitório e da área da transporte, evitando assim grandes deslocamentos para se alimentar ou sair para as competições. Também fica próxima a saída da Vila para Saint-Ouen. São apenas 600m de distância deste ponto até a base do COB.

Para deixar tudo perfeito por lá até quinta-feira, dez colaboradores do COB estão trabalhando com afinco nos últimos dias. Eles são de áreas como Infraestrutura Esportiva, Jogos e Operações Internacionais, Logística e Serviços de Vila.

"A primeira vez que visitei a Vila (em junho de 2022), o prédio ainda estava na fundação e fizemos todo o projeto arquitetônico. A gente não constrói o prédio. Dizemos que o Comitê Organizador faz o corpo e nós vestimos a roupa. Não é simples, é uma montagem completa. Mas conseguimos criar esse ambiente ideal para que o atleta consiga o seu melhor resultado", comentou Daniela Polzin, gerente de Infraestrutura Esportiva do COB e arquiteta.

Pensando na funcionalidade e no conforto dos atletas, o COB criou no edifício uma sala de força e condicionamento (academia), além de providenciar a instalação de aparelhos de ar condicionado, que foram alugados para minimizar um esperado calor na capital francesa durante as próximas semanas. Os desportistas também terão à disposição no prédio diversos serviços como atendimento médico, nutricionista, massoterapia, fisioterapia, soltura, crioterapia e preparação mental, dentre outros.

Equipe COB finaliza montagem da sala de fisioterapia na Vila Crédito: Foto: Marina Ziehe/COB