Capixaba Romário de Sousa Conquista Título Brasileiro de Skimboard Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espiríto Santo têm um motivo para comemorar neste domingo (14), o capixaba, Romário de Sousa se consagrou campeão brasileiro de skimboard, reafirmando seu status como uma verdadeira fera da modalidade. Romário já vinha mostrando sua força na competição desde a primeira etapa do torneio, realizada em Saquarema (RJ), onde conquistou o primeiro lugar.

Determinado a escrever seu nome na história do skimboard capixaba, Romário participou da segunda etapa do Campeonato Brasileiro em Ubatuba (SP) no começo de julho onde ficou com a segunda colocação. Apesar de não ter vencido, sua performance sólida garantiu a ele a liderança na classificação geral.

A última e decisiva bateria do campeonato aconteceu na Praia de Carapebus, na Serra, e se encerrou neste domingo (14). A etapa final do circuito contou com categorias iniciante, amador, feminina, master e profissional, mostrando a diversidade e abrangência do evento. Com grande expectativa, Romário novamente obteve o segundo lugar, o que foi suficiente para assegurar o título do Campeonato Brasileiro de Skimboard nesta temporada.

"Momento emocionante, muito tempo batendo na trave, faltava esse título para escrever meu nome na história. Dessa vez eu consegui fazendo três finais seguidas do circuito brasileiro, primeiro capixaba campeão de skimboard", celebrou Romário.

Após o encerramento do Campeonato Brasileiro de Skimboard, não haverá mais competições de skimboard agendadas no Brasil para este ano. "Infelizmente não temos nenhum outro campeonato de skimboard agendado no Brasil. No entanto, existe o Campeonato Mundial de Skimboard, que terá todas as suas etapas realizadas no exterior. Gostaria muito de representar o Brasil participando do Mundial, mas isso ainda é um sonho que requer bastante planejamento e tempo", disse Romário, vislumbrando novos desafios e oportunidades no cenário internacional.

Com esse título no currículo, Romário solidifica sua posição como um dos grandes nomes do skimboard brasileiro e continua a inspirar futuros atletas da modalidade.