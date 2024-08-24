'Sentimento de não fazer nosso dever direito', diz João Paulo após vice do Vitória

O Vitória ficou com o vice-campeonato após perder a Copa Espirito Santo para o Porto Vitória, por 1 a 0, neste sábado (24), no Kleber Andrade, em Cariacica.
O meia João Paulo, ídolo do time e veterano com mais de 100 partidas pelo clube, já havia conquistado o título da Copa ES em 2022 pelo Alvianil, conversou com a equipe de Esportes de A Gazeta sobre o sentimento após a final.
"É um sentimento de tristeza, de não fazer nosso dever, é um objetivo que a gente tinha, trabalho que fizemos durante alguns meses e não conseguimos atingir o objetivo que era ser campeão"
O Vitória termina a temporada de 2024 com uma eliminação na semifinal do Campeonato Capixaba e com o segundo lugar da Copa Espírito Santo.