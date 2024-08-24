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Copa ES

'Sentimento de não fazer nosso dever direito', diz João Paulo após vice do Vitória

Porto Vitória venceu o Alvianil por 1 a 0 na final da Copa Espírito Santo, neste sábado (24)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

24 ago 2024 às 20:51

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 20:51

Meia João Paulo do Vitória na final da Copa ES
Meia João Paulo do Vitória na final da Copa ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vitória ficou com o vice-campeonato após perder a Copa Espirito Santo para o Porto Vitória, por 1 a 0, neste sábado (24), no Kleber Andrade, em Cariacica. 
O meia João Paulo, ídolo do time e veterano com mais de 100 partidas pelo clube, já havia conquistado o título da Copa ES em 2022 pelo Alvianil, conversou com a equipe de Esportes de A Gazeta sobre o sentimento após a final. 
"É um sentimento de tristeza, de não fazer nosso dever, é um objetivo que a gente tinha, trabalho que fizemos durante alguns meses e não conseguimos atingir o objetivo que era ser campeão"
João Paulo - Meia
O Vitória termina a temporada de 2024 com uma eliminação na semifinal do Campeonato Capixaba e com o segundo lugar da Copa Espírito Santo. 

Final da Copa ES e a festa do campeão, Porto Vitória

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