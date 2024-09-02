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Árbitro de Corinthians e Flamengo não conseguiu ter o controle do jogo

O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) que teve uma atuação muito contestada, não tomou conta do jogo e depois se viu obrigado a distribuir cartões vermelhos

Públicado em 

02 set 2024 às 08:54
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Ramon Abatti Abel distribuiu cartões vermelhos na partida entre Corinthians e Flamengo
Ramon Abatti Abel distribuiu cartões vermelhos na partida entre Corinthians e Flamengo Crédito: Joisel Amaral/Agif
Com uma arbitragem muito confusa e tolerante com a “catimba” do Corinthians, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena.
No primeiro tempo o VAR anulou um gol do Corinthians por impedimento e apontou um pênalti a favor do Flamengo após o defensor José Martínez cortar cruzamento de Varela com o braço dentro da área. O jogador corintiano saltou com os braços abertos e a penalidade foi bem marcada após o árbitro consultar no vídeo se o toque havia sido dentro da área.
O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) que teve uma atuação muito contestada, expulsou três jogadores - dois do Corinthians e um do Flamengo, além do auxiliar técnico corintiano, Emiliano Dias. Apesar dos nove minutos de acréscimos aplicados nos dois tempos, ele deveria ter agido com mais rigor para prevenir uma confusão generalizada no finalzinho do jogo. 

Botafogo x Fortaleza

O VAR também atuou muito em dois lances capitais na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, salvando o time nordestino de sofrer uma goleada no Estádio Nilton Santos. N final do primeiro tempo, o árbitro Flávio Rodrigues (SP) marcou pênalti para o Botafogo quando a bola bateu na cabeça do defensor Lucas Sasha do Fortaleza em um chute a gol do jogador Marlon Freitas. O jogador do Fortaleza subiu com os braços abertos, mas na imagem ficou claro que a bola tocou somente na cabeça.
O outro lance foi no segundo tempo, apontando impedimento quando o atacante botafoguense Igor Jesus marcou gol de cabeça após cruzamento de Marçal, que realmente estava adiantado na jogada. 

"Só o capitão fala"

Foi boa a medida que começou a vigorar, por meio de circular da Fifa, nos jogos do Campeonato Brasileiro de que só os capitães das equipes podem se dirigir ao árbitro durante o jogo, e o jogador que não respeitar essa determinação pode receber cartão amarelo. A medida vem em boa hora e parece estar fazendo efeito. O problema é que agora os capitães estão falando demais com os árbitros. Tudo tem limite.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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