Arbitragem eficaz para evitar caos em Palmeiras x Botafogo na Libertadores

O árbitro Facundo Tello atuando em lance decisivo na partida entre Palmeiras e Botafogo Crédito: Marcello Zambrana/Agif

Na classificação do Botafogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque , na noite desta quarta-feira (21), o árbitro Facundo Tello teve uma excelente arbitragem, anulando um gol do Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo por toque na mão do jogador Gustavo Gomes antes de finalizar para o gol que levaria a partida para a decisão por tiros livres da marca do pênalti.

O argentino conduziu um jogo muito disputado, com ótima técnica e aplicando apenas três cartões amarelos.

No jogo da classificação do Fluminense jogando contra o Grêmio, o árbitro Andrés Matonte marcou um pênalti para o Tricolor Carioca em uma jogada em que o atacante colombiano, Jhon Árias finalizou para defesa parcial de Marchesi. Na sequência, Dodi tirou a bola com o braço e o VAR chamou o árbitro que marcou acertadamente o pênalti e aplicou, também corretamente, o cartão amarelo.

No segundo tempo, o zagueiro Jemerson do Grêmio chegou a marcar de cabeça e mais uma vez alertado pelo VAR, o árbitro uruguaio atuou bem e anulou o gol por impedimento.

Arbitragem nada bem no Brasileirão

Uma grande crise entre os clubes e a Comissão Nacional de Arbitragem fez com que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, convocasse uma reunião entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Comissão e os árbitros.