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Arbitragem eficaz para evitar caos em Palmeiras x Botafogo na Libertadores

Àrbitro argentino conduziu um jogo muito disputado, com ótima técnica e aplicando apenas três cartões amarelos

Públicado em 

22 ago 2024 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro Facundo Tello atuando em lance decisivo na partida entre Palmeiras e Botafogo
O árbitro Facundo Tello atuando em lance decisivo na partida entre Palmeiras e Botafogo Crédito: Marcello Zambrana/Agif
Na classificação do Botafogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (21), o árbitro Facundo Tello teve uma excelente arbitragem, anulando um gol do Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo por toque na mão do jogador Gustavo Gomes antes de finalizar para o gol que levaria a partida para a decisão por tiros livres da marca do pênalti.
O argentino conduziu um jogo muito disputado, com ótima técnica e aplicando apenas três cartões amarelos. 
No jogo da classificação do Fluminense jogando contra o Grêmio, o árbitro Andrés Matonte marcou um pênalti para o Tricolor Carioca em uma jogada em que o atacante colombiano, Jhon Árias finalizou para defesa parcial de Marchesi. Na sequência, Dodi tirou a bola com o braço e o VAR chamou o árbitro que marcou acertadamente o pênalti e aplicou, também corretamente, o cartão amarelo.
No segundo tempo, o zagueiro Jemerson do Grêmio chegou a marcar de cabeça e mais uma vez alertado pelo VAR, o árbitro uruguaio atuou bem e anulou o gol por impedimento. 

Arbitragem nada bem no Brasileirão

Uma grande crise entre os clubes e a Comissão Nacional de Arbitragem fez com que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, convocasse uma reunião entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Comissão e os árbitros.
A lista dos insatisfeitos é grande, entre eles, Cruzeiro, Bahia, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e São Paulo manifestaram insatisfação com as últimas atuações dos árbitros e vão cobrar melhores critérios, além de defenderem a profissionalização da arbitragem, que é um assunto antigo e de difícil solução. Na verdade, a insatisfação já vem desde o início da competição, mas agora com o afunilamento do campeonato e as definições de título e rebaixamento, as cobranças aumentaram de todos os lados.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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