VAR não vê mão na bola em gol de Vegetti e prevalece marcação do campo

O gol marcado por Vegetti foi cercado de reclamações por parte do Fluminense Crédito: Reprodução/TV Globo

A polêmica na vitória do Vasco por dois a zero 2 x 0 foi o primeiro gol marcado pelo atacante argentino Vegetti. Na jogada, após a bola cruzada na área, toca de forma acidental na mão de Léo Pelé e sobrou para o atacante, que dominou e chutou para o gol.

Os jogadores do Fluminense reclamaram que a bola teria tocado também na mão de Vegetti o que tornaria o gol irregular, pois a regra diz que se a bola tocar na mão do jogador que faz o gol, mesmo que seja de forma involuntária, o gol deve ser anulado.

A polêmica toda é porque mesmo olhando pelas imagens do monitor por sete minutos não ficou claro se toca ou não na mão do atacante e nesse caso a decisão do campo deve ser mantida. O árbitro acertou ao confirmar o gol vascaíno. Nas entrevistas no final do jogo duas versões bem diferentes. O atacante Vegetti do Vasco afirmou que a bola pegou na “pança” e não na mão dele.

Já o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que o árbitro Anderson Daronco tem que parar de apitar porque está gordo e não consegue acompanhar as jogadas de perto. Além disso, vai recorrer ao STJD por conta da confirmação do primeiro gol do Vasco que, segundo ele, foi uma vergonha.

Flamengo x Palmeiras

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o VAR trabalhou duas vezes, mas não agiu quando deveria. Uma para anular e outra para confirmar o gol palmeirense. Primeiro foram quatro minutos para anular corretamente o gol do atacante Flaco Lopes por impedimento e depois mais dois minutos para mostrar que não teve impedimento no gol de empate do time paulista.

Mas, quando deveria chamar o árbitro Wilton Sampaio para expulsar o volante Pulgar após acertar dois socos no adversário Richard Rios em uma disputa de bola, se omitiu junto com o árbitro que deu apenas o cartão amarelo. A falta de conhecimento da regra dos palmeirenses também chamou a atenção no lance do gol de Arrascaeta para o Flamengo.