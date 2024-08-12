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Wallace Valente

VAR não vê mão na bola em gol de Vegetti e prevalece marcação do campo

O lance no clássico entre Vasco e Fluminense gerou muita reclamação pelo lado tricolor; já em Flamengo x Palmeiras houve omissão em não chamar o árbitro para expulsar o volante Pulgar

Públicado em 

12 ago 2024 às 09:06
Wallace Valente

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Wallace Valente

O gol marcado por Vegetti foi cercado de reclamações por parte do Fluminense
O gol marcado por Vegetti foi cercado de reclamações por parte do Fluminense Crédito: Reprodução/TV Globo
A polêmica na vitória do Vasco por dois a zero 2 x 0 foi o primeiro gol marcado pelo atacante argentino Vegetti. Na jogada, após a bola cruzada na área, toca de forma acidental na mão de Léo Pelé e sobrou para o atacante, que dominou e chutou para o gol.
Os jogadores do Fluminense reclamaram que a bola teria tocado também na mão de Vegetti o que tornaria o gol irregular, pois a regra diz que se a bola tocar na mão do jogador que faz o gol, mesmo que seja de forma involuntária, o gol deve ser anulado.
A polêmica toda é porque mesmo olhando pelas imagens do monitor por sete minutos não ficou claro se toca ou não na mão do atacante e nesse caso a decisão do campo deve ser mantida. O árbitro acertou ao confirmar o gol vascaíno. Nas entrevistas no final do jogo duas versões bem diferentes. O atacante Vegetti do Vasco afirmou que a bola pegou na “pança” e não na mão dele.
Já o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que o árbitro Anderson Daronco tem que parar de apitar porque está gordo e não consegue acompanhar as jogadas de perto. Além disso, vai recorrer ao STJD por conta da confirmação do primeiro gol do Vasco que, segundo ele, foi uma vergonha.

Flamengo x Palmeiras

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o VAR trabalhou duas vezes, mas não agiu quando deveria. Uma para anular e outra para confirmar o gol palmeirense. Primeiro foram quatro minutos para anular corretamente o gol do atacante Flaco Lopes por impedimento e depois mais dois minutos para mostrar que não teve impedimento no gol de empate do time paulista.
Mas, quando deveria chamar o árbitro Wilton Sampaio para expulsar o volante Pulgar após acertar dois socos no adversário Richard Rios em uma disputa de bola, se omitiu junto com o árbitro que deu apenas o cartão amarelo. A falta de conhecimento da regra dos palmeirenses também chamou a atenção no lance do gol de Arrascaeta para o Flamengo.
Como o assistente levantou a bandeira para indicar para o árbitro que a bola havia entrado no gol antes do defensor do Palmeiras tentar salvar o gol, os jogadores pensaram que ele estava indicando impedimento e foram reclamar com o árbitro Wilton Sampaio sem razão.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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