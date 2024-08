Não há explicação para 16 minutos de acréscimos em França e Brasil nas Olimpíadas

Gabi Portilho fez o gol da classificação da seleção à semifinal do futebol em Paris. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Chamou muito a atenção a enorme incoerência nos acréscimos aplicados pelos árbitros nos jogos do fim de semana. Fazendo uma breve comparação entre os tempos aplicados nos jogos olímpicos e no campeonato brasileiro, busquei e não encontrei justificativa para tamanha diferença entre os tempos acrescidos pelos árbitros.



Mesmo ocorrendo em jogos feminino e masculino, o futebol tem as mesmas regras e orientações nos dois casos. Na vitória da seleção brasileira sobre a francesa nos Jogos Olímpicos por 1 a 0, foram 16 minutos de acréscimos para um jogo de 28 faltas e 8 substituições. Já aqui pelo campeonato brasileiro, nos jogos entre Vasco e Bragantino, com 10 substituições e 26 faltas, e São Paulo e Flamengo, 8 substituições e as mesmas 26 faltas, tivemos 4 e 5 minutos de acréscimos, respectivamente.

Como vemos, é uma diferença muito grande em jogos com números e parâmetros bem parecidos.

Lembrando que os “acréscimos” são, na verdade, “recuperação de tempo perdido”, ou seja, quando o árbitro sinaliza 5 minutos de “acréscimos” por exemplo, ele está indicando que só foram jogados 40 minutos e os 5 minutos de acréscimos são para completar o tempo regulamentar de 45 minutos.

Sendo assim, se considerarmos o tempo perdido com faltas e substituições ao “pé da letra”, os árbitros dos jogos olímpicos estão fazendo o correto e os brasileiros estão muito econômicos. A informação da comissão de arbitragem dos jogos olímpicos é de que no caso de Brasil e França só teve 40% do tempo com bola rolando. Acréscimos maiores têm sido uma tendência na arbitragem mundial desde a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O certo mesmo é que ainda existe uma enorme incoerência e falta uniformidade nos critérios de uma competição para outra. Para tentar resolver a situação de tempo de bola em jogo, há uma proposta antiga de fazer o jogo com 30 minutos em cada tempo, parando o cronômetro, sempre que a bola parar.

O árbitro capixaba Davi Lacerda atuou muito bem em mais um jogo da série A do campeonato brasileiro. Ele, que vem em uma boa sequência, apitou nesse domingo (4) no Maracanã, na vitória do Fluminense por 1x0 sobre o Bahia.

