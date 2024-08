VAR deixa de atuar em lance crucial em pisão de Raphael Veiga em Pulgar

Esta entrada de Raphael Veiga foi punida apenas com cartão amarelo pelaarbitragem. Crédito: Reprodução/Amazon Prime Vídeo

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por dois a zero no Maracanã, foi marcada por uma entrada desleal do jogador Rafael Veiga sobre o meio Erick Pulgar, onde o palmeirense recebeu apenas cartão amarelo do árbitro Bráulio Machado (SC).



No lance, o jogador palmeirense pisou, sem visar a bola, na altura da canela do rubro negro que por sorte não teve uma contusão grave. Difícil explicar porque o VAR, que interfere indevidamente em vários lances, não chamou o árbitro para rever a jogada e expulsar o Rafael Veiga.

Com VAR!!

Já no empate do Vasco com o Atlético (GO) por um a um (1x1) pela Copa do Brasil, o VAR alertou o árbitro Rafael Klein (RS) e teve cartão vermelho para o jogador atleticano Maguinho, após ele acertar uma joelhada no atacante Vegetti, já estava caído após uma disputa de bola.

Acerto do VAR

No empate de zero a zero (0x0) entre Corinthians e Grêmio em São Paulo, o Corinthians jogou com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Aos 7 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique mostrou cartão amarelo para Raniele após entrada forte em Villasanti. O VAR, porém, recomendou a revisão da jogada, que terminou com a expulsão do meio-campista corintiano. Antes do fim do jogo, Gustavo Nunes do Grêmio também recebeu cartão vermelho, após falta em Pedro Henrique.

Expulsa em campo

A jogadora Marta saiu de campo chorando mais uma vez em uma olimpíada. Dessa vez foi pela justa expulsão ainda no primeiro tempo por dar uma ‘voadora' que acertou a cabeça da jogadora espanhola, Carmona. O árbitro Espen Eskas (NOR) não exitou e mostrou corretamente o cartão vermelho direto - e nem precisou do VAR - para a camisa 10 do Brasil em um jogo que só teve um cartão aplicado, exatamente esse.

Outra curiosidade do jogo foram os 16 minutos de acréscimos no segundo tempo, sem qualquer justificativa.

