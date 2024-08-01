Vegetti faz golaço no fim, e Vasco busca empate dramático com Atlético-GO

Jogando fora de casa, o Vasco foi valente e buscou um empate importante com o Atlético-GO em 1 a 1 nos minutos finais. O duelo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em um primeiro tempo amplamente dominado pelo Atlético-GO, Emiliano Rodríguez abriu o placar para os donos da casa. Shaylon ainda perdeu duas chances claras de ampliar o marcador.

Vegetti fez golaço no fim e Vasco empatou com o Atlético-GO Crédito: Leandro Amorim/Vasco

No segundo tempo, Vegetti marcou um golaço no fim e deixou tudo igual. O gol foi um castigo para o Atlético-GO, que desperdiçou várias chances na segunda etapa.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça (6) para definir a vaga nas quartas de final. O duelo, marcado para 21h45 (de Brasília), será em São Januário.

Antes disso, o Atlético-GO recebe o Botafogo no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo sábado (3), às 20h (de Brasília).

No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 19h (de Brasília), o Vasco encara o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam em São Januário.

O jogo

O Atlético-GO mandou no jogo desde o início, mesmo sem fazer questão de ficar com a bola na maior parte do tempo. Apostando em jogadas rápidas com os laterais e em uma forte marcação no meio-campo, os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos.

O Vasco não conseguiu finalizar ao gol no primeiro tempo e ficou no lucro com o 1 a 0 parcial. Mesmo com mais posse de bola, os cariocas sofreram com a marcação do Atlético-GO. O prejuízo vascaíno só não foi maior porque Rojas e Paulo Henrique tiraram, uma vez cada, bolas que estavam entrando no gol.

O início do segundo tempo foi mais aberto, mas o Atlético-GO seguiu melhor. O Vasco até ameaçou em duas jogadas pela direita, mas os donos da casa seguiram mais perigosos - e pouco eficientes. Emiliano Rodríguez e Alejo tiveram chances claras para marcar, mas a vantagem mínima seguiu no placar.