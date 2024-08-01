Flamengo sufoca Palmeiras, vence com sobras e abre frente na Copa do Brasil

O Flamengo foi dominante, não deu espaços e venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela ida das oitavas da Copa do Brasil e deu vantagem interessante ao rubro-negro.

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 7. O duelo acontece no Allianz Parque, às 20h (de Brasília).

Pedro abriu o placar contra o Palmeiras no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O Palmeiras é a maior vítima de Pedro pelo Flamengo ao lado do Athletico. São sete gols marcados do atacante contra o rival paulista. O Fluminense vem em seguida, com seis. Bahia, nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda são os outros, com cinco. Luiz Araújo marcou o oitavo dele pelo Fla.

O time de Abel Ferreira deixou o campo com apenas duas finalizações. A primeira aos dois minutos do primeiro tempo e a segunda na reta final. Essa chegada também não levou enorme perigo. O ataque não conseguiu construir.

Os dois times têm sequências pesadas pela frente. O Flamengo encara o São Paulo fora de casa no sábado, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Palmeiras viaja para enfrentar o Internacional no domingo, às 17h (de Brasília).

Gabigol roubou a cena ao cumprimentar a diretoria do Palmeiras. Ele terminou dando um beijo em Leila Pereira, presidente do clube. O atacante segue sendo alvo do alviverde para 2025. Ele já tinha conversado com a mandatária palmeirense em campo na última vez que os paulistas estiveram no Maracanã. O camisa 99 entrou no segundo tempo sob muitos aplausos dos rubro-negros.

A torcida do Flamengo fez bonita festa no começo do jogo. Com o Maracanã praticamente lotado, a equipe teve fogos, fumaça e mosaico 3D. Os palmeirenses também foram em bom número ao Rio de Janeiro e cantaram alto no setor visitante.

O clima no estádio era de final. Tanto pelo clima de rivalidade em campo quanto pelo duelo de cantos entre as torcidas.

O jogo

O Flamengo começou o jogo em bom ritmo e pressionou. O Palmeiras tentava fazer o tempo passar e desde o início era vaiado sempre que demorava um pouco mais com a bola no pé. A paciência com o árbitro também acabou logo. O técnico Tite ainda perdeu Everton Cebolinha aos 23 do primeiro tempo. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e precisou sair. Luiz Araújo entrou. Depois dessa mudança, o ritmo caiu um pouco e o time errou demais o último passe.

O Palmeiras soube segurar bem o momento de maior pressão do Flamengo. Cebolinha deu dores de cabeça a Giay, mas depois acabou saindo. Ofensivamente o time fez muito pouco e Rony não conseguiu ter sucesso em qualquer ação. As saídas em velocidade foram as chances mais promissoras. O jogo foi nervoso e teve clima quente, com reclamações contra a arbitragem dos dois lados.

O Flamengo voltou em ritmo forte no segundo tempo e sufocou o Palmeiras. A pressão teve resultado com gol de Pedro aos 11 minutos. Com boa apresentação e domínio, faltava acertar o último passe. Quando abriu o placar, o rubro-negro tinha 17 finalizações contra uma do alviverde.