Em lances polêmicos, árbitros acertaram nas expulsões de Gregore e Abel Ferreira

Abel Braga, do Palmeiras, e Gregore, do Botafogo, foram expulsos nos respectivos jogos pela Copa do Brasil. Crédito: Reprodução/SporTV

Na vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Botafogo na Fonte Nova, válida pela Copa do Brasil, o árbitro Rafael Klein expulsou o jogador Gregore, do Botafogo, após ser alertado pelo VAR em uma disputa de bola pelo alto. Os botafoguenses reclamaram do cartão vermelho alegando que o jogador não atingiu em cheio o adversário. Porém, a regra 12 diz “golpear ou tentar golpear o adversário usando força excessiva, ou brutalidade”. Dessa forma, a decisão da arbitragem foi correta, pois, apesar de não acertar precisamente, a intenção foi essa.

Já na derrota com classificação do Flamengo para próxima fase da Copa do Brasil, por 1 a 0 diante do Palmeiras, a expulsão do técnico Abel Ferreira foi, no mínimo, bizarra. O técnico, que é conhecido pelas reclamações, dessa vez passou de todos os limites ao segurar na genitália por cima da calça, mostrando para o quarto árbitro e recebendo o cartão vermelho direto pelo gesto obsceno em uma cena lamentável.

Vejam a importância do comportamento disciplinar de um time em uma competição. Aquele exagero nas reclamações, simulações e chiliques à beira do campo pode custar caro.

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro está tão apertada que pode ser definida pelo número de cartões amarelos e vermelhos. Um exemplo disso está nos números de Flamengo e Botafogo que disputam a liderança da competição. Os dois estão praticamente empatados em pontos, vitórias, saldo de gols, gols pró e contra, e o desempate iria para o número de cartões, quesito em que o Flamengo tem muita vantagem: é a equipe menos punida, com 42 amarelos e nenhum vermelho, contando inclusive a comissão técnica. O Botafogo é a quinta equipe com mais amarelos, 66 e a sexta em cartões vermelhos.

Na final

Se o futebol brasileiro está em baixa porque foi mal na Copa América e nem se classificou para os Jogos Olímpicos, a arbitragem está em alta. Depois do árbitro Raphael Claus apitar a final da Copa América com a eliminação precoce da seleção brasileira, agora Ramon Abatti Abel está escalado para apitar a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos entre Espanha e França no próximo sábado.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais