Palmeiras vence, mas Flamengo suporta pressão e vai às quartas da Copa do Brasil

O Flamengo superou o próprio futebol ruim para garantir a classificação às quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras mesmo com a derrota por 1 a 0. Nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o Alviverde foi melhor, mas a vantagem da primeira partida ajudou o Rubro-Negro a avançar.

Vitor Reis marcou no primeiro tempo. No entanto, apesar do domínio palmeirense e dos sustos, não foi suficiente.

Flamengo suportou pressão e vai às quartas da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O duelo de ida terminou 2 a 0 para o Flamengo. Luiz Araújo e Pedro marcaram os gols que deram a vantagem ao rubro-negro.

Os dois times voltam a se enfrentar em alguns dias. No domingo, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Palmeiras teve menos espaço no Allianz, mas a torcida fez bonita festa. Com dois shows nos próximos dias, o clube vendeu ingressos no Gol Norte com visão parcial por metade do preço. Foram mais de 38 mil presentes.

O Fla teve homenagem a Adílio na camisa. O ídolo do clube morreu na última segunda-feira. Todos os jogadores usaram um patch com o rosto dele e Gerson levou o nome do ex-camisa 8 nas costas.

Os dois treinadores foram obrigados a mudar o time por lesões. No Palmeiras, Abel não contou com Estêvão, grande expectativa da semana, além de Zé Rafael, que ao menos começou no banco. Já Tite ficou sem De la Cruz e optou por começar com Allan.

Técnico da seleção brasileira, Dorival Jr esteve no Allianz. Ele também se fez presente na ida para avaliar jogadores.

O jogo

O Palmeiras começou o jogo com tudo e deixou o Flamengo desnorteado. Foram várias chances empilhadas desde o primeiro minuto que resultaram em um gol de Vitor Reis logo cedo. A pressão fez a torcida ir junto com o time incentivando. Com postura totalmente diferente da ida, o time de Abel Ferreira trabalhou bem o quarteto do meio e apostou nos alas para pressionar. Por problemas físicos, o alviverde perdeu Felipe Anderson e Mayke na reta final do primeiro tempo.

O Fla errava o básico. Tite passava instruções a todo momento, chamando bastante Gerson para conversar e pedindo para tirar a liberdade de Veiga pelo meio. Depois do sufoco inicial, o ritmo diminuiu um pouco, mas ainda sem chances claras pelo lado carioca, que parecia apenas sobreviver. Em um lance, Gerson ia chegando, mas caiu. O time pediu pênalti e nada foi marcado. O futebol apresentado na partida de ida passou longe de aparecer.

Tite mudou tudo e apostou em três zagueiros para o segundo tempo. Depois, tirou Allan, já pendurado, para a entrada do quarto zagueiro para atuar como volante, Léo Ortiz. O clima passou a ficar mais quente e o treinador discutiu com João Martins, auxiliar de Abel. Ambos levaram amarelo. No campo, Pulgar perdeu a melhor oportunidade do Fla em lance claro, enquanto o Palmeiras seguia assustando. Aos 20, a bola bateu no braço de Murilo e o rubro-negro pediu pênalti, mas o jogo seguiu. No lance seguinte, o time da casa ampliou e o VAR assinalou o impedimento.