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Expulsão polêmica

Com um a mais, Bahia marca no fim e elimina o Botafogo da Copa do Brasil

Equipe de Artur Jorge jogou o segundo tempo inteiro em inferioridade numérica e deixou escapar o empate nos minutos finais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2024 às 06:08

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 06:08

O Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.
O único gol do jogo saiu aos 41 minutos da segunda etapa com Luciano Rodríguez. Foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do Bahia e a nona assistência de Éverton Ribeiro na temporada.
Botafogo foi derrotado pelo Bahia e foi eliminado da Copa do Brasil
Botafogo foi derrotado pelo Bahia e foi eliminado da Copa do Brasil — Foto: Vitor Silva/Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo ficou com um jogador a menos a partir dos minutos finais do primeiro tempo. Gregore subiu de cabeça e, em um movimento adicional, acertou a mão em Arias. O VAR recomendou a revisão e o volante acabou expulso.
No intervalo, os cariocas voltaram com Danilo Barbosa na vaga de Thiago Almada para recompor a parte defensiva e apostaram nos contra-ataques. A estratégia ia funcionando até o final da partida, quando o Bahia conseguiu furar o bloqueio.

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Luiz Henrique e Savarino, responsáveis pelas principais chances criadas pelo Botafogo, foram substituídos na metade da segunda etapa quando o placar ainda era de 0 a 0. Sem a dupla, o Bota caiu de produção e apenas se defendeu do clube baiano.
O adversário das quartas de final será definido via sorteio. Ainda não há data marcada.

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