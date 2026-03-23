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Prosperidade enfrenta time gaúcho na Copa do Brasil Feminina

Prosperidade enfrenta time gaúcho na Copa do Brasil Feminina

Time capixaba atua como mandante no jogo único contra o Brasil de Farroupilha

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:11

Prosperidade
Prosperidade Crédito: Márcio José

Atual bicampeão capixaba, o Prosperidade enfrentará o Brasil de Farroupilha, na primeira fase da Copa do Brasil Feminina 2026. Representante do Espírito Santo na competição nacional, o Prospê conheceu o seu adversário após sorteio da CBF, realizado em audiência pública, na tarde desta segunda-feira.

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No sorteio também ficou definido que o time capixaba terá o mando de campo no jogo único. De acordo com o regulamento do torneio, quem vencer avança para a segunda fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

A data da partida ainda não foi definida, mas, de acordo com o documento oficial da entidade, está prevista para os 29 de abril, no estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

Caso avance na competição, o Prosperidade vai conhecer o seu adversáio por meio de sorteio. Na terceira fase da Copa do Brasil Feminina, a disputa da vaga segue no mesmo formato.

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