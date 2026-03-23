Faltam 80 dias!

A cerca de dois meses da Copa, 22 seleções iniciam briga por últimas seis vagas

Semana marca o início das disputas que definirão as seis vagas restantes

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:15

Ancelotti afirmou que o caminho para a conquista do hexa passa pela defesa. Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Faltando 80 dias para o início da Copa do Mundo, e com 42 das 48 seleções já classificadas, a semana marca o início das disputas que definirão as seis vagas restantes para o torneio que começa no dia 11 de junho.

Quatro das vagas serão preenchidas por equipes europeias, com 16 seleções do Velho Continente se enfrentando em confrontos de mata-mata a partir de quinta-feira (26).

As outras duas vagas serão definidas por meio da repescagem intercontinental, também a partir de quinta, com a participação de seis seleções das Américas, da Oceania, da Ásia e da África.

Já as seleções com lugar garantido no Mundial farão amistosos preparatórios ao longo da Data Fifa, com destaque para os confrontos da seleção brasileira contra França e Croácia, que acontecem nos Estados Unidos.

Na repescagem europeia, as seleções melhores classificadas no ranking da Fifa jogam em casa pelo direito de avançar à segunda rodada. Um dos duelos mais aguardados será entre a tetracampeã mundial Itália (12ª do ranking da Fifa) e a Irlanda do Norte (69ª) no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bergamo.

Quem passar encara no dia 31 o vencedor do confronto entre País de Gales (35ª) e Bósnia e Herzegovina (71ª), que acontece no Cardiff City Stadium, em Cardiff, capital galesa.

Sob o comando de Gennaro Gattuso, a Azurra busca voltar a uma Copa após a ausência nas últimas duas edições foi eliminada pela Suécia na repescagem do Mundial de 2018, e pela Macedônia do Norte na de 2022.

A seleção que se sagrar vencedora da chave A da repescagem europeia entrará no grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Qatar e Suíça.

Na chave B da repescagem europeia, a Ucrânia (30ª do ranking) joga contra a Suécia (42ª) no Ciutat de València, na Espanha por causa do conflito bélico com a Rússia. Quem triunfar encara na rodada decisiva a seleção que passar do duelo entre Polônia (34ª) e Albânia (63ª), no Nacional de Varsóvia.

A classificada entra no grupo F da Copa do Mundo, junto com Holanda, Japão e Tunísia.

Pela chave C, a Turquia (25ª) recebe a Romênia (49ª) no Besikitas Park, em Istambul, enquanto a Eslováquia (44ª) encara a seleção de Kosovo (79ª) no Nacional de Bratislava. O vencedor estará no Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

Na chave D, se enfrentam Dinamarca (21ª) e Macedônia do Norte (66ª), no Estádio Parken, em Copenhagen, e República Tcheca (43ª) e Irlanda (59ª), na Fortuna Arena, em Praga. A classificada completa o grupo A, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.

Repescagem Intercontinental dará vagas aos grupos de França e Portugal

Na repescagem intercontinental, que será disputada no México, quatro seleções se enfrentam na primeira rodada, com as duas melhores classificadas no ranking da Fifa República Democrática do Congo (48ª) e Iraque (58ª) aguardando as vencedoras.

Sétima colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia (76ª) que conta com o zagueiro Marcelo Torrez e o atacante Miguel Terceros, do Santos vai jogar contra Suriname (122ª) no El Gigante de Acero, em Monterrey. Quem passar encara o Iraque, no dia 31. A seleção sobrevivente comporá o Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Senegal.

Na outra chave da intercontinental, Jamaica (70ª) e Nova Caledônia (150ª) se enfrentam no Estádio Akron, em Guadalajara, pelo direito de duelar contra o Congo. A seleção que triunfar avança ao Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

Atual campeã, Argentina remarca duelos duas vezes

Entre os amistosos da Data Fifa envolvendo seleções com lugar já assegurado na Copa, a seleção brasileira terá dois testes importantes contra a França, na quinta-feira, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília), e contra a Croácia, no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h.

Para os últimos testes antes da convocação do grupo que vai à Copa, o treinador italiano Carlo Ancelotti convocou pela primeira vez para observar mais de perto o trio formado pelos atacantes Endrick, do Lyon, Rayan, do Bournemouth, e Igor Thiago, do Brentford.

Também foram chamados pela primeira vez pelo italiano os defensores Bremer (Juventus), Ibañez (Al Ahli) e Léo Pereira (Flamengo), além dos meio-campistas Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Da convocação inicial, Alisson (Liverpool) e Alex Sandro (Flamengo) foram cortados por lesão, dando lugar a Hugo Souza (Corinthians) e Kaiki (Cruzeiro). Gabriel Magalhães também acabou desconvocado por problemas físicos, sem substituto para o lugar do zagueiro.

Atual campeã da Copa, a Argentina, de Lionel Messi, encara a Mauritânia, no dia 27, e a Zâmbia, no dia 31, na Bombonera, em Buenos Aires.

A princípio, a Albiceleste disputaria a Finalíssima contra a Espanha, mas o duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa, que estava programado para o dia 27, no Qatar, acabou cancelado depois do início da guerra no Oriente Médio.

Após o cancelamento, a Argentina chegou a marcar um amistoso contra a Guatemala, mas o duelo também precisou ser derrubado por causa de regra da Fifa que impede uma seleção de atuar em continentes diferentes em uma mesma Data Fifa a seleção guatemalteca já tinha jogo marcado contra a Argélia, fora de casa, dia 27.

A Espanha, por sua vez, acabou marcando amistoso com a Sérvia, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, no dia 27.

Entre as principais seleções europeias, a Alemanha faz amistosos contra a Suíça e Gana, enquanto a Holanda joga com Noruega e Equador. Sem Cristiano Ronaldo, fora por lesão, Portugal enfrenta México e Estados Unidos. Já a Inglaterra pega Uruguai e Japão.

Repescagem europeia é na quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), segue os confrontos:

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina



Ucrânia x Suécia



Polônia x Albânia



Turquia x Romênia



Eslováquia x Kosovo



Dinamarca x Macedônia do Norte



República Tcheca x Irlanda



Repescagem intercontinental: Bolívia x Suriname (às 20h) e Jamaica x Nova Caledônia (às 23h).

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