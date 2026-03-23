Futebol

Com um jogador a menos, Flamengo empata com Corinthians pelo Brasileirão

Evertton Araújo foi expulso, no segundo tempo, após um pisão no tornozelo de Breno Bidon

Publicado em 23 de março de 2026 às 03:25

Corinthians x Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Os dois gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Lucas Paquetá abriu o placar logo aos dois minutos, em lance que contou com falha do goleiro Hugo Souza na origem. A resposta corintiana veio aos 18 minutos, com Yuri Alberto, após jogada iniciada em um grande lançamento de Memphis Depay para Matheus Bidu.

Apesar da boa participação no lance do empate, Depay permaneceu pouco tempo em campo. O atacante sentiu um problema físico logo após a jogada do gol e precisou ser substituído.

Na etapa final, o Corinthians teve a vantagem numérica durante a maior parte do tempo, mas não conseguiu transformar isso em vitória. Evertton Araújo foi expulso aos sete minutos, após um pisão no tornozelo de Breno Bidon, deixando o Flamengo com um jogador a menos.

O resultado manteve o time carioca na quarta colocação, enquanto o Corinthians caiu duas posições e encerrou a rodada em 11º lugar.

As equipes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa. O Corinthians enfrenta o Fluminense no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Flamengo visita o Red Bull Bragantino no dia seguinte, também às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

MEMPHIS PARTICIPA DE GOL E SENTE A COXA

De volta ao Corinthians após ser preservado da viagem a Chapecó no meio de semana, Memphis Depay atuou por apenas 20 minutos no empate com o Flamengo, mas foi decisivo.

O atacante iniciou a jogada que resultou no gol de empate, marcado por Yuri Alberto, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Memphis recebeu a bola no meio-campo, driblou a marcação adversária e deu um passe preciso para Matheus Bidu, pela esquerda. Com o corredor livre, o lateral avançou e cruzou na medida para Yuri completar para o gol vazio.

Logo após a jogada, no entanto, o holandês caiu no gramado da Neo Química Arena pedindo substituição.

Apontando a região anterior da coxa, Memphis deixou o campo diretamente para o vestiário, visivelmente irritado.

A lesão ocorre às vésperas de sua apresentação à seleção da Holanda para os amistosos contra Noruega e Equador, marcados para os dias 27 e 31 de março, respectivamente.

LANCES IMPORTANTES

Mas já? Com menos de um minuto, o Flamengo já teve o primeiro jogador amarelado. Alex Sandro acertou um carrinho em Breno Bidon e foi advertido.

Flamengo na frente. Mas quem recebeu cartão cedo, também abriu o placar rapidamente. Com dois minutos, Hugo Souza saiu jogando mal, Jorginho tomou a bola no campo de ataque, acionou Pedro, e o centroavante deu ótimo passe para Lucas Paquetá. O meia flamenguista bateu cruzado e foi às redes.

Flamengo em cima. Dominando os minutos iniciais, o Flamengo teve boa chance de ampliar aos 7 minutos, com Samuel Lino. Novamente Pedro serviu de garçom e deu ótimo passe para o camisa de 16, que buscou o canto esquerdo de Hugo Souza e a bola foi para fora. A finalização, porém, levou perigo.

Corinthians empata. Aos 18 minutos, o Corinthians, que era pior em campo, buscou empate na sua primeira grande chegada ofensiva. Memphis deu um ótimo passe para Matheus Bidu, encontrando o companheiro livre pelo lado esquerdo. O lateral corintiano cruzou na medida, a meia altura, para Yuri, livre na entrada da pequena área, escorar para o fundo das redes.

Memphis sente. Logo após o gol, Memphis Depay pediu substituição. O holandês apontou dores na coxa esquerda e foi direto para o vestiário.

Ancara André? O meia corintiano levou dois marcadores do flamengo, invadiu a área, mas foi bloqueado na finalização. A jogada, por sua vez, foi perigosa.

De cinema! Já nos acréscimos do primeiro tempo aconteceu um dos lances mais plásticos do Brasileirão. Danilo cruzou para Arrascaeta, que emendou um lindo voleio, buscando o canto direito. Hugo Souza, porém, se esticou e fez uma defesa espetacular.

Expulsão no Flamengo. O time carioca iniciou o segundo tempo perdendo um atleta. Logo aos 7 minutos, Evertton Araújo recebeu cartão vermelho após um pisão no tornozelo de Breno Bidon. A expulsão foi aplicada por Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro de campo. O VAR, operado por Wagner Reway, entendeu que a punição era exagerada. De toda forma, Rodrigo manteve a decisão após revisar no monitor.

Milagre no fim. Já nos acréscimos, o Corinthians teve o lance do jogo, com Yuri, na entrada da pequena área, após cruzamento de Rodrigo Garro. O goleiro Rossi, porém, aplicou um milagre e garantiu o empate.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro (oitava rodada)

Data e horário: 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.896 pessoas

Renda bruta: R$ 3.260.285,00

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Raniele e Rodrigo Garro (Corinthians); Vitão, Alex Sandro e Jorginho (Flamengo)

Cartão vermelho: Evertton Araújo (Flamengo)

Gols: Lucas Paquetá, FLA (2'/1ºT); Yuri Alberto, COR (18'/2ºT)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (Kayke) e Breno Bidon (Gui Negão); André (Matheus Pereira); Yuri Alberto e Memphis Depay (Rodrigo Garro). Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Vitão (Léo Ortiz) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo e Jorginho; Lucas Paquetá, Arrascaeta (De la Cruz) e Samuel Lino (Carrascal); Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

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