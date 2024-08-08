Flu ensaia reação no fim, mas Juventude apronta de novo e vai às quartas

Após vencer o jogo de ida, protagonizando uma das grandes surpresas das oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude empatou com o Fluminense em 2 a 2 nesta quarta (7), no Maracanã, e confirmou um lugar entre os oito melhores da competição.

Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude aos 5 minutos de jogo. Depois disso, mesmo jogando no contra-ataque, o time gaúcho esteve mais perto de aumentar o placar do que o Fluminense do empate no primeiro tempo, que terminou com a vantagem mínima dos visitantes.

Juventude elimina Fluminense no Maracanã e conquista vaga nas Quartas de Final da Copa do Brasil Crédito: Fernando Alves/EC Juventude

Marcelinho fez o segundo para o Juventude na reta final do jogo, e o Fluminense buscou o empate com Kauã Elias e Keno. No entanto, não foi o suficiente para buscar a classificação.

O Fluminense tem clássico com o Vasco pela frente. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília).

O próximo adversário do Juventude é o Botafogo, pelo Brasileirão. O duelo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília).

O jogo

O Juventude abriu o placar muito cedo e condicionou a partida. No primeiro lance ofensivo, os gaúchos conseguiram um escanteio, e abriram o placar na cobrança, aos 5 minutos de jogo. O Fluminense nem tinha tido tempo para atacar e agora precisava de dois gols para levar o jogo para os pênaltis.

Precisando do gol, o Flu ficou com a bola, mas não conseguiu criar. O Juventude foi mais perigoso no restante da primeira etapa, encaixando dois bons contra-ataques, que poderiam ter acabado em gol. No fim, o 1 a 0 saiu barato para os donos da casa.

Mudanças de Mano surtiram efeito e o Fluminense voltou melhor. Com Lima e Keno, os tricolores passaram a ser mais perigosos, criando boas chances desde o primeiro minuto. Gabriel, goleiro do Juventude passou a ser um dos protagonistas da partida, fazendo duas grandes defesas no início da segunda etapa para evitar o empate.

Contra-ataque do Juventude foi fatal. Após passar boa parte do segundo tempo se defendendo bem, o time gaúcho conseguiu definir a classificação em um contra-ataque rápido, já na reta final do jogo.