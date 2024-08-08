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Copa do Brasil

Flu ensaia reação no fim, mas Juventude apronta de novo e vai às quartas

Equipe do Fluminense se despede da Copa do Brasil nas oitavas de final pelo segundo ano consecutivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2024 às 06:01

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 06:01

Após vencer o jogo de ida, protagonizando uma das grandes surpresas das oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude empatou com o Fluminense em 2 a 2 nesta quarta (7), no Maracanã, e confirmou um lugar entre os oito melhores da competição.
Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude aos 5 minutos de jogo. Depois disso, mesmo jogando no contra-ataque, o time gaúcho esteve mais perto de aumentar o placar do que o Fluminense do empate no primeiro tempo, que terminou com a vantagem mínima dos visitantes.
Juventude elimina Fluminense no Maracanã e conquista vaga nas Quartas de Final da Copa do Brasil
Juventude elimina Fluminense no Maracanã e conquista vaga nas Quartas de Final da Copa do Brasil Crédito: Fernando Alves/EC Juventude
Marcelinho fez o segundo para o Juventude na reta final do jogo, e o Fluminense buscou o empate com Kauã Elias e Keno. No entanto, não foi o suficiente para buscar a classificação.

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O Fluminense tem clássico com o Vasco pela frente. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília).
O próximo adversário do Juventude é o Botafogo, pelo Brasileirão. O duelo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília).

O jogo

O Juventude abriu o placar muito cedo e condicionou a partida. No primeiro lance ofensivo, os gaúchos conseguiram um escanteio, e abriram o placar na cobrança, aos 5 minutos de jogo. O Fluminense nem tinha tido tempo para atacar e agora precisava de dois gols para levar o jogo para os pênaltis.
Precisando do gol, o Flu ficou com a bola, mas não conseguiu criar. O Juventude foi mais perigoso no restante da primeira etapa, encaixando dois bons contra-ataques, que poderiam ter acabado em gol. No fim, o 1 a 0 saiu barato para os donos da casa.
Mudanças de Mano surtiram efeito e o Fluminense voltou melhor. Com Lima e Keno, os tricolores passaram a ser mais perigosos, criando boas chances desde o primeiro minuto. Gabriel, goleiro do Juventude passou a ser um dos protagonistas da partida, fazendo duas grandes defesas no início da segunda etapa para evitar o empate.
Contra-ataque do Juventude foi fatal. Após passar boa parte do segundo tempo se defendendo bem, o time gaúcho conseguiu definir a classificação em um contra-ataque rápido, já na reta final do jogo.
O Fluminense buscou o empate com dois golaços, mas não foi o suficiente. Em um fim de jogo eletrizante, os donos da casa empataram, com Kauã Elias e Keno, mas já era tarde.

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