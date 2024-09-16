Árbitro acerta ao não marcar pênaltis no clássico entre Flamengo e Vasco

O árbitro Raphael Claus durante partida entre Flamengo e Vasco no estadio Maracana pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

Flamengo 1 x 1 Vasco não teve três lances que a bola tocou na mão dos defensores vascaínos dentro da área e que não foram marcados pênalti pelo experiente árbitro Raphael Claus.

Em dois lances, os jogadores do Vasco estavam com a mão colada ao corpo e em outro a bola tocou primeiro na perna e logo depois no braço do zagueiro Maicon, o que não caracteriza pênalti.

Segundo a regra, para ser marcado pênalti a mão/braço deve estar em posição antinatural ou aberta de forma intencional para ocupar um espaço maior para bloquear a bola.

Botafogo e Corinthians

O Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 em um jogo com dois pênaltis bem marcados a favor do Corinthians. Um deles, que o goleiro Jhon defendeu, foi marcado pelo árbitro Anderson Daronco sem precisar do VAR, quando o lateral Matheuzinho foi derrubado na área. O outro pênalti, esse com auxílio do VAR, foi marcado após o zagueiro Barbosa fazer carga nas costas do atacante Ranieli dentro da área, e na cobrança o Corinthians empatou o jogo.

O fato lamentável foi a atitude do experiente técnico Ramón Díaz, do Corinthians, que empurrou um gandula por demorar a repor a bola para o campo e foi corretamente expulso pelo árbitro.