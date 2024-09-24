Jornal espanhol crava Vinícius Jr. como vencedor da Bola de Ouro

Único brasileiro na disputa pela Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football, Vinícius Júnior vive a expectativa de, em um mês, ser consagrado como o melhor jogador do mundo na última temporada. O atacante concorre com outros 29 nomes, mas tem, principalmente, a concorrência direta de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, companheiros no Real Madrid, e Rodri, do Manchester City. No entanto, a tendência é que o camisa 7 vença a disputa no próximo dia 28 de outubro.
Ao menos é o que aponta o jornal espanhol Marca. "O atacante brasileiro conquistou o direito de ser o principal protagonista da Bola de Ouro, no teatro Chatelet, em Paris. Paris e o Rio Sena o esperam para sua coroação como melhor jogador do mundo", escreveu a publicação. "Vini Jr. errou algumas vezes, mas também soube assimilar e trabalhar como poucos para que seu futebol mudasse e se adaptasse às necessidades de seu time. De protagonista de paródias e de todo tipo de situações que tentavam torná-lo ridículo, passou a ser respeitado e temido por quem o enfrenta."
O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Na reta final, superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro por lesão.
O desempenho na Liga dos Campeões, inclusive, é o que faz com que salte à frente de Rodri - eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final -, e Bellingham, que passou em branco nas fases finais do torneio. A Uefa ainda escolheu o atacante merengue como o melhor jogador da última edição, com seis gols e cinco assistências na 15ª Liga dos Campeões do Real Madrid. Em 2024, será o primeiro ano que a premiação é realizada em parceria com a Uefa.