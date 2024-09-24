Corinthians e Fortaleza: onde assistir o confronto da Sul-Americana

Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. Tendo vencido o jogo de ida, no Castelão, por 2 a 0, o Corinthians está em vantagem na luta pela vaga na semifinal. O Timão pode até ser derrotado pelo placar mínimo que ainda assim avançará de fase. Caso o Fortaleza ganhe por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.
Veja as prováveis escalações:
- Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Díaz
- Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.
Arbitragem:
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)
- 4º Árbitro: Manuel Vergara (Chile)
Transmissão:
- Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: SBT, ESPN E DISNEY+