Corinthians e Fortaleza: onde assistir o confronto da Sul-Americana

  • Futebol
Jogo válido pelas quartas de finais da Sul-Americana acontece nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília).
Caio Vasconcelos

24 set 2024 às 11:18

Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Crédito: Rodrigo Coca e Mateus Lotif/FEC
Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. Tendo vencido o jogo de ida, no Castelão, por 2 a 0, o Corinthians está em vantagem na luta pela vaga na semifinal. O Timão pode até ser derrotado pelo placar mínimo que ainda assim avançará de fase. Caso o Fortaleza ganhe por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

Veja as prováveis escalações:

  • Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Díaz


  • Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem: 

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)
  • 4º Árbitro: Manuel Vergara (Chile)

Transmissão:

  • Fortaleza x Corinthians

  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena 
  • Transmissão: SBT, ESPN E DISNEY+

