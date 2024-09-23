Medalhista de ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira participa de evento em Vitória

Italo Ferreira comparece em evento em Vitória Crédito: Caio Vasconcelos

O campeão olímpico de surfe em 2020 e vice-campeão mundial, Ítalo Ferreira, marcou presença em Vitória, na tarde desta segunda-feira (23), para compromissos com patrocinadores e uma sessão de autógrafos. O evento ocorreu em uma loja de surfe localizada no bairro Jardim Camburi, reunindo fãs e admiradores do atleta.

Ítalo Ferreira, Campeão olímpico em Tóquio, e atual vice-campeão mundial da World Surf League (WSL) em 2023 e 2024, voltou ao Espírito Santo após um longo período. Sua última visita ao estado havia sido há 15 anos, durante um torneio amador de surfe. Hoje, aos 30 anos, Ítalo acumula uma série de títulos e troféus, sendo um dos maiores nomes da história do surfe mundial.

Em entrevista à equipe de A Gazeta Esportes, o surfista expressou a alegria de estar de volta ao estado: “Eu sempre tive um carinho da galera aqui do Espírito Santo. Estou feliz de estar aqui, mesmo passando bem rápido, porque eu também estou tentando aproveitar ao máximo meu tempo de recuperação e ficar com a família.”

Lesão impediu participação nas Olimpíadas de Paris 2024

Apesar do sucesso nas competições, Ítalo Ferreira não pôde participar das Olimpíadas de Paris 2024, realizadas em Teahupo'o, no Taiti, devido a uma grave lesão que o afastou da maior parte da temporada. Ainda assim, o atleta conseguiu se recuperar a tempo para disputar os últimos eventos da WSL, onde encerrou o ano como vice-campeão.

"A temporada foi longa e exigiu muita entrega. Terminar como vice-líder é bom, mas eu queria o título. Já são dois vices seguidos, mas isso me motiva a continuar buscando mais" Italo Ferreira - Surfista

Surfe capixaba e as semelhanças com Regência

Durante sua passagem por Vitória, Ítalo comentou sobre o surfe no Espírito Santo, comparando as ondas de Regência, no litoral norte do estado, com as de Peniche, em Portugal. Ele destacou que o local tem potencial para se tornar um destino de destaque no cenário do surfe nacional e internacional. “Regência tem altos tubos, se parece muito com Peniche. Vejo que surfistas como Lucas ‘Chumbo’ e Ian Cosenza estão sempre por aqui.”

Foco em novos títulos e a expectativa por mais uma medalha olímpica

Apesar dos recentes vice-campeonatos, Ítalo Ferreira se mantém focado e motivado para as próximas temporadas. Ele acredita que ainda há tempo para conquistar mais títulos e mira uma nova oportunidade nas Olimpíadas, destacando a importância de se manter competitivo no cenário mundial.