Dez Milhas Garoto: entrega de kits começará nesta quinta-feira (26)

A 33ª edição da Dez Milhas Garoto, uma das mais tradicionais corridas de rua do calendário nacional, ocorrerá no próximo domingo, dia 29 de setembro. A prova reunirá mais de 15 mil corredores, número recorde em sua história e tem um dos percursos mais bonitos do Brasil. Mas a programação oficial do evento capixaba começará dias antes, a partir desta quinta-feira (26), com o início da entrega de kits para os atletas inscritos na corrida, bem como para os participantes da 21ª Corrida Garotada e da 3ª Cachorrida.
Para a Dez Milhas Garoto, os atletas terão três dias para retirarem o kit: 26 e 27 de setembro, das 9h às 19h, e no dia 28, das 8h às 17h, na fábrica de Chocolates Garoto, localizada na Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha. Detalhes sobre a documentação necessária para a retirada, bem como para terceiros, podem ser obtidos no site oficial, Dez Milhas Garoto. Sempre é bom ressaltar que não haverá entrega de kits no dia do evento, nem após sua realização, como consta no Regulamento.
Para a 21ª Corrida Garotada, evento que reunirá crianças e jovens entre 6 e 17 anos, serão dois dias de entrega de kits, 26 e 27, e a 3ª Cachorrida, na qual tutores e pets correm juntos, será somente no dia 27. Em ambos os casos, o período será das 9h às 19h e também não serão entregues kits no dia. Os dois eventos ocorrerão no dia 28, no Estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá. A Cachorrida largará às 6h45, enquanto a Garotada às 8h.
Serviço
- 33ª 10 Milhas Garoto
- Data: 29 de setembro de 2024
- Horário da largada: A partir das 6h30
- Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi