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Mais de 500 pessoas participam de corrida com obstáculos em Guarapari

Rock Running vai ter 16 obstáculos, naturais e edificados, ao longo do percurso de 10 km e acontece neste domingo (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 11:25

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 11:25

Mais de 500 pessoas participam de corrida com obstáculos em Guarapari, neste domingo (22)
Mais de 500 pessoas participam de corrida com obstáculos em Guarapari, neste domingo (22) Crédito: Foto: Rock Running/Divulgação
A cidade de Guarapari vai sediar, neste domingo (22), a quinta edição da Rock Running, uma corrida de rua com obstáculos. A prova tem início às 9 horas e vai reunir mais de 500 inscritos, entre adultos e crianças.
Já tradicional no município, a Rock Running deste ano vai contar com 16 obstáculos, naturais e edificados, ao longo de todo o percurso diversificado de 10 km, contemplando passagens por asfalto, rua de terra, areia, água e lama.
Além desse, a prova contará também com um percurso reduzido de oito quilômetros e uma inédita corrida kids. A largada será no bairro Perocão, com a corrida passando por toda a praia de Santa Mônica e sendo finalizada no Morro do Cruzeiro, em Setiba.
“O Rock Running é um evento diferente e que já caiu nas graças dos seus competidores. Diferente de uma corrida tradicional, os participantes precisam superar pequenos obstáculos, como pular alguns pneus, escalar uma pequena parede e passar por uma parte de rio, por exemplo. São desafios que precisam ser vencidos de forma rápida, mas com estratégia e isso que agrada os corredores”, disse Anderson Madeira, diretor do Clube Capixaba, responsável pelo evento.
  • 5ª Rock Running

  • Data: Domingo, dia 22
  • Local: Bairro Perocão 
  • Horário: 9 horas 

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