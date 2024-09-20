Mais de 500 pessoas participam de corrida com obstáculos em Guarapari, neste domingo (22) Crédito: Foto: Rock Running/Divulgação

A cidade de Guarapari vai sediar, neste domingo (22), a quinta edição da Rock Running, uma corrida de rua com obstáculos. A prova tem início às 9 horas e vai reunir mais de 500 inscritos, entre adultos e crianças.

Já tradicional no município, a Rock Running deste ano vai contar com 16 obstáculos, naturais e edificados, ao longo de todo o percurso diversificado de 10 km, contemplando passagens por asfalto, rua de terra, areia, água e lama.

Além desse, a prova contará também com um percurso reduzido de oito quilômetros e uma inédita corrida kids. A largada será no bairro Perocão, com a corrida passando por toda a praia de Santa Mônica e sendo finalizada no Morro do Cruzeiro, em Setiba.

“O Rock Running é um evento diferente e que já caiu nas graças dos seus competidores. Diferente de uma corrida tradicional, os participantes precisam superar pequenos obstáculos, como pular alguns pneus, escalar uma pequena parede e passar por uma parte de rio, por exemplo. São desafios que precisam ser vencidos de forma rápida, mas com estratégia e isso que agrada os corredores”, disse Anderson Madeira, diretor do Clube Capixaba, responsável pelo evento.