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Futebol Brasileiro

Sorteio do mando das semis da Copa do Brasil acontece nesta sexta-feira (20)

O evento será realizado nesta sexta (20), a partir das 14h (de Brasília).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2024 às 17:24

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 17:24

Sorteio vai definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil
Sorteio vai definir os mandos de campo das semis da Copa do Brasil Crédito: Staff Images/CBF
A CBF anunciou a data e o horário do sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil deste ano. O evento será realizado nesta sexta (20), a partir das 14h (de Brasília), e terá transmissão no canal da entidade no YouTube. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas-base dos jogos de ida e de volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Já as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos.
Os duelos da semi serão entre Corinthians e Flamengo, de um lado, e Atlético-MG e Vasco, do outro. Os quatro times já se sagraram campeões do torneio pelo menos uma vez. A vaga na final rende aos classificados pelo menos R$ 31,5 milhões — premiação dada ao vice-campeão. Já o vencedor da decisão, além do troféu, embolsará R$ 73,5 milhões.

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