Sorteio do mando das semis da Copa do Brasil acontece nesta sexta-feira (20)

A CBF anunciou a data e o horário do sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil deste ano. O evento será realizado nesta sexta (20), a partir das 14h (de Brasília), e terá transmissão no canal da entidade no YouTube. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas-base dos jogos de ida e de volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Já as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos.