Fluminense e Atlético MG: onde assistir o confronto da Libertadores

As quartas de finais da Libertadores estão a todo vapor, Fluminense e Atlético MG medem forças nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília) no Maracanã, pela primeira partida da fase. O Tricolor Carioca, atual campeão, chega para as quartas de finais após eliminar o Grêmio nos pênaltis. Já o Galo despachou o San Lorenzo empatando na Argentina e vencendo em Belo Horizonte.
Veja as prováveis escalações:
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Kevin Serna e Kauã Elias. Treinador: Mano Menezes.
- Atlético MG: Everson; Bruno Fuchs, Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco (Fausto Vera), Battaglia, Scarpa e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk. Treinador: Gabriel Milito.
Transmissão:
- Fluminense X Atlético MG
- Horário: 19h
- Local: Maracanã
- Transmissão: Paramount+ (streaming).