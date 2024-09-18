Fluminense e Atlético MG: onde assistir o confronto da Libertadores

As quartas de finais da Libertadores estão a todo vapor, Fluminense e Atlético MG medem forças nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília) no Maracanã, pela primeira partida da fase. O Tricolor Carioca, atual campeão, chega para as quartas de finais após eliminar o Grêmio nos pênaltis. Já o Galo despachou o San Lorenzo empatando na Argentina e vencendo em Belo Horizonte.