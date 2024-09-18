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Duelo brasileiro

Fluminense e Atlético MG: onde assistir o confronto da Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília).
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

18 set 2024 às 12:13

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 12:13

Fluminense e Atlético MG medem forças pela Libertadores nesta quarta-feira (18)
Fluminense e Atlético MG medem forças pela Libertadores nesta quarta-feira (18) Crédito: Arte A Gazeta esportes
As quartas de finais da Libertadores estão a todo vapor, Fluminense e Atlético MG medem forças nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília) no Maracanã, pela primeira partida da fase. O Tricolor Carioca, atual campeão, chega para as quartas de finais após eliminar o Grêmio nos pênaltis. Já o Galo despachou o San Lorenzo empatando na Argentina e vencendo em Belo Horizonte. 

Veja as prováveis escalações:

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Kevin Serna e Kauã Elias. Treinador: Mano Menezes.



  • Atlético MG: Everson; Bruno Fuchs, Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco (Fausto Vera), Battaglia, Scarpa e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk. Treinador: Gabriel Milito. 

Transmissão:

  • Fluminense X Atlético MG

  • Horário: 19h
  • Local: Maracanã 
  • Transmissão: Paramount+ (streaming).

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