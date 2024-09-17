Conmebol terá gesto para denunciar racismo e jogos podem ser suspensos

As quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana podem "inaugurar" o novo protocolo da Conmebol para casos de racismo. A entidade sul-americana seguirá a recomendação da Fifa, que prevê o uso dos "braços cruzados" para denunciar racismo em jogos. Os jogadores devem cruzar as mãos na altura dos pulsos para sinalizar ao árbitro que foram alvo de insultos racistas. A Conmebol anunciou no dia 5 de setembro que implementaria o gesto em suas competições.