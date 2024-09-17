Veja porcentagens de chances de título e risco de queda no Brasileirão

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Chances de Título
Botafogo e Palmeiras venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas mesmo à frente na tabela, os paulistas somam menos chances de troféu em relação ao Fortaleza, que empatou com o Athletico-PR. O destaque negativo ficou com o Flamengo, que só empatou com o rival Vasco e estacionou na 4ª posição.
- Botafogo: 54,4%
- Fortaleza: 19,9%
- Palmeiras: 18,2%
- Flamengo: 3,8%
- São Paulo: 2,5%
- Bahia: 0,5%
- Cruzeiro: 0,3%
- Inter: 0,3%
Chances de Vaga na Libertadores
- Botafogo: 99,7%
- Palmeiras: 97,4%
- Fortaleza: 97,2%
- Flamengo: 80,2%
- São Paulo: 74,7%
- Bahia: 48,4%
- Cruzeiro: 44,7%
- Inter: 32,7%
- Vasco: 11,3%
- Atlético-MG: 6,4%
- Bragantino: 2%
- Grêmio: 1,7%
- Athletico-PR: 1,6%
- Juventude: 1,1%
Chances de Rebaixamento
A derrota do Cuiabá ajudou, mesmo que de maneira tímida, o Corinthians: o alvinegro, que estava com 60,7% de risco de queda até a noite desta segunda (16), encerrou a rodada com um percentual em 59,2%. A situação do Atlético-GO, por outro lado, é cada vez mais desesperadora.
- Atlético-GO: 97,3%
- Cuiabá: 80,6%
- Vitória: 59,6%
- Corinthians: 59,2%
- Criciúma: 28,1%
- Fluminense: 26,9%
- Grêmio: 15,6%
- Athletico: 12,2%
- Juventude: 9,4%
- Bragantino: 7,6%
- Atlético-MG: 2,6%
- Vasco da Gama: 0,8%