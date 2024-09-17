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Campeonato Brasileiro

Veja porcentagens de chances de título e risco de queda no Brasileirão

As chances de título, de vaga na Libertadores e o risco de rebaixamento estão atualizadas. Confira os números:
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2024 às 17:56

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 17:56

Brasileirão 2024
Brasileirão 2024 Crédito: Lucas Figueiredo/ CBF
A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas  o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Chances de Título
Botafogo e Palmeiras venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas mesmo à frente na tabela, os paulistas somam menos chances de troféu em relação ao Fortaleza, que empatou com o Athletico-PR. O destaque negativo ficou com o Flamengo, que só empatou com o rival Vasco e estacionou na 4ª posição.
  • Botafogo: 54,4%
  • Fortaleza: 19,9%
  • Palmeiras: 18,2%
  • Flamengo: 3,8%
  • São Paulo: 2,5%
  • Bahia: 0,5%
  • Cruzeiro: 0,3%
  • Inter: 0,3%
Chances de Vaga na Libertadores
  • Botafogo: 99,7%
  • Palmeiras: 97,4%
  • Fortaleza: 97,2%
  • Flamengo: 80,2%
  • São Paulo: 74,7%
  • Bahia: 48,4%
  • Cruzeiro: 44,7%
  • Inter: 32,7%
  • Vasco: 11,3%
  • Atlético-MG: 6,4%
  • Bragantino: 2%
  • Grêmio: 1,7%
  • Athletico-PR: 1,6%
  • Juventude: 1,1%
Chances de Rebaixamento
A derrota do Cuiabá ajudou, mesmo que de maneira tímida, o Corinthians: o alvinegro, que estava com 60,7% de risco de queda até a noite desta segunda (16), encerrou a rodada com um percentual em 59,2%. A situação do Atlético-GO, por outro lado, é cada vez mais desesperadora.
  • Atlético-GO: 97,3%
  • Cuiabá: 80,6%
  • Vitória: 59,6%
  • Corinthians: 59,2%
  • Criciúma: 28,1%
  • Fluminense: 26,9%
  • Grêmio: 15,6%
  • Athletico: 12,2%
  • Juventude: 9,4%
  • Bragantino: 7,6%
  • Atlético-MG: 2,6%
  • Vasco da Gama: 0,8%

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