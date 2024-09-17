Veja porcentagens de chances de título e risco de queda no Brasileirão

Brasileirão 2024 Crédito: Lucas Figueiredo/ CBF

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas  o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de Título

Botafogo e Palmeiras venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas mesmo à frente na tabela, os paulistas somam menos chances de troféu em relação ao Fortaleza, que empatou com o Athletico-PR. O destaque negativo ficou com o Flamengo, que só empatou com o rival Vasco e estacionou na 4ª posição.

Botafogo: 54,4%



Fortaleza: 19,9%



Palmeiras: 18,2%



Flamengo: 3,8%



São Paulo: 2,5%



Bahia: 0,5%



Cruzeiro: 0,3%



Inter: 0,3%



Chances de Vaga na Libertadores

Botafogo: 99,7%



Palmeiras: 97,4%



Fortaleza: 97,2%



Flamengo: 80,2%

São Paulo: 74,7%



Bahia: 48,4%



Cruzeiro: 44,7%



Inter: 32,7%



Vasco: 11,3%



Atlético-MG: 6,4%



Bragantino: 2%



Grêmio: 1,7%



Athletico-PR: 1,6%



Juventude: 1,1%



Chances de Rebaixamento

A derrota do Cuiabá ajudou, mesmo que de maneira tímida, o Corinthians: o alvinegro, que estava com 60,7% de risco de queda até a noite desta segunda (16), encerrou a rodada com um percentual em 59,2%. A situação do Atlético-GO, por outro lado, é cada vez mais desesperadora.