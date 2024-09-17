Gabigol sente dores na coxa e pode ser novo problema para Tite no Flamengo

Gabigol em treinamento no Flamengo Crédito: Marcelo Cortes /CRF

A avaliação clínica será feita de olho na partida contra o Peñarol, quinta-feira (19), pelas quartas de final da Libertadores. A comissão técnica quer saber até que ponto pode contar com Gabigol no momento, por mais que ele não tenha sido a primeira opção para o ataque mesmo com a lesão grave de Pedro. Contra o Vasco, foi possível notar um incômodo de Gabigol instantes depois de ele entrar em campo, já no segundo tempo, ao tentar uma arrancada pela ponta direita.

O exame vai tentar constatar o nível de desconforto do jogador. Semana passada, Gabigol voltou a ser relacionado após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. Antes do clássico contra o Vasco, o atacante já tinha entrado nos minutos finais contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Sem Pedro, Tite tem usado Bruno Henrique como centroavante. Diante do Vasco, preferiu Carlinhos como substituto imediato. Gabigol tem entrado mais na função de Arrascaeta ou de quem estiver como meia/segundo atacante.