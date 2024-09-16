Luiz Araújo sofre lesão e pode desfalcar o Flamengo até novembro

Luiz Araújo contra o Bolívar no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Além do empate no final do jogo para o maior rival, o clássico contra o Vasco ainda rendeu mais problemas ao Flamengo. O atacante Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito aos 17 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído.

Em nota na tarde desta segunda-feira (16), o Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito, que o atacante passará por uma cirurgia e seguirá o tratamento no departamento médico do Rubro-Negro.

O prazo de recuperação é entre um e dois meses, então a previsão é de que Luiz Araújo vira desfalque para os duelos com o Peñarol, (URU), pelas quartas de final da Libertadores, e também os dois contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.