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Mais desfalques

Luiz Araújo sofre lesão e pode desfalcar o Flamengo até novembro

O atacante sofreu uma lesão no joelho durante partida contra o Vasco e pode ficar fora por 2 meses.
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 set 2024 às 16:59

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 16:59

Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo contra o Bolívar no Maracanã
Luiz Araújo contra o Bolívar no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Além do empate no final do jogo para o maior rival, o clássico contra o Vasco ainda rendeu mais problemas ao Flamengo. O atacante Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito aos 17 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. 
Em nota na tarde desta segunda-feira (16), o Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito, que o atacante passará por uma cirurgia e seguirá o tratamento no departamento médico do Rubro-Negro.
O prazo de recuperação é entre um e dois meses, então a previsão é de que Luiz Araújo vira desfalque para os duelos com o Peñarol, (URU), pelas quartas de final da Libertadores, e também os dois contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. 
No elenco, o Rubro-Negro não conta mais com Everton Cebolinha, Viña e Pedro em 2024. O meia De La Cruz também segue se recuperando de lesão, assim como o recém-chegado Michael.

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