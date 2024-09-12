Reforço no Timão

Depay fala sobre a escolha em jogar no Corinthians

Memphis Depay é apresentado nesta quinta-feira (12) como novo jogador do Timão e rasga elogios ao clube
Agência FolhaPress

12 set 2024 às 16:40

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 16:40

Primeira coletiva de Memphis como jogador do Corinthians Crédito: José Manoel Idalgo
O Corinthians apresentou, no início da tarde desta quinta-feira (12), o atacante holandês Memphis Depay. O jogador de 30 anos justificou a escolha pelo clube alvinegro e as expectativas para a sua atuação no futebol brasileiro. "No dia de ontem, por exemplo, olhando o jogo, vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta", disse o jogador.
Perguntado sobre o porquê de escolher o Brasil, mesmo com mercado na Europa, Memphis explicou: "Me perguntei sobre o que posso fazer para ficar mais feliz. A razão pela qual estou aqui, honestamente, é pelo clube do Corinthians. Eles me propuseram vir e a energia que senti, da torcida, de todos por trás de tudo isso, eu nunca tinha experimentado antes. Meu coração não conhecia isso", falou o holandês. ""Precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil, e conhecemos grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol, o jogo bonito está aqui", completou.
Com relação à situação delicada do Corinthians na luta pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Depay disse estar ciente da situação mas que acredita na grandeza e no espírito de luta do clube. "Acredito que noites como as desta quarta-feira (11) demonstram que é um time de lutadores. Olhando o jogo de ontem vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta. Sei da situação, mas temos que ganhar, lutar e competir", disse.
Memphis Depay já teve o seu nome publicado no BID da CBF e até está liberado para entrar em campo pelo Corinthians no jogo deste sábado (14), contra o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O holandês, porém, ainda não está bem fisicamente e deve precisar de mais dias para estrear com a camisa do Timão. Na Copa Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra nesta sexta-feira (13), enquanto na Copa do Brasil a diretoria alvinegra tenta a última cartada para contar com o atleta a partir das semifinais. O Corinthians passou pelo Juventude e agora espera o segundo duelo entre Bahia e Flamengo, nesta quinta-feira (12), para saber quem será o seu adversário na próxima fase.

Veja Também

Saiba onde assistir Flamengo x Bahia pelas quartas da Copa do Brasil 2024

Corinthians supera o Juventude e vai à semifinal da Copa do Brasil

Vasco bate Athletico-PR nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

