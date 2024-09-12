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Vasco bate Athletico-PR nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil

O Vasco vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo Atlético-MG x São Paulo, que será realizado nesta quinta-feira (12), na MRV Arena, em Belo Horizonte. No primeiro jogo os mineiros venceram, por 1 a 0, no MorumBIS
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 set 2024 às 00:03

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 00:03

Veggeti bateu o último pênalti e assegurou a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil
Veggeti bateu o último pênalti e assegurou a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil Crédito: Gabriel Machado/Agif
O Vasco se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), ao derrotar o Athletico-PR nos pênaltis, por 5 a 4, após perder por 2 a 1 no tempo normal. No primeiro duelo, em São Januário, o time vascaíno havia vencido também por 2 a 1.
O Vasco vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo Atlético-MG x São Paulo, que será realizado nesta quinta-feira (12), na MRV Arena, em Belo Horizonte. No primeiro jogo os mineiros venceram, por 1 a 0, no MorumBIS.

O Jogo

Na ânsia de pressionar o Vasco de todas as formas, o Athletico-PR quase foi surpreendido logo aos três minutos, com uma escapada de Rayan. Aos poucos o time da casa dominou os nervos e passou a controlar a partida, sem dar chance ao adversário nem mesmo para trocar passes.
Cannobio e Cuello, muito rápidos, foram perigo constante para a zaga vascaína. A equipe carioca demonstrou tranquilidade para sofrer o ataque paranaense e voltou a levar perigo à meta de Mycael, aos 14 minutos, com Vegetti. A cabeçada levou perigo.
A partida é disputada de forma intensa. No ataque seguinte, o gol do Athletico-PR. Após jogada de Esquivel, Cuello acertou bom chute para abrir o placar, aos 15 minutos.
Além de ter grande intensidade, o jogo também passa a apresentar uma disputa mais viril pela posse de bola. Três cartões amarelos são registrados em pouco tempo. Aos 31 minutos, após bola levantada, dois toques de cabeça resultam no segundo gol, marcado por Zapelli.
Mesmo com a vantagem necessária para ficar com a vaga na semifinal, o Athletico-PR não diminui o ritmo. Mas comete falhas no setor defensivo. Aos 37 minutos, Rayan aproveitou erro de Kaíque, mas parou na bela defesa de Mycael. No rebote, Payer mandou para fora.
Além de perder grande chance, o Vasco passou a atuar com um jogador a menos a partir dos 41 minutos, quando Rayan foi expulso depois de atingir Esquivel. O VAR flagrou o lance. A vaga passou a ficar muito perto do Athletico-PR.
Mas o Vasco não se intimidou e sem perder a concentração conseguiu diminuir a vantagem do Athletico-PR, aos 44 minutos, com Vegetti, que acertou bela cabeçada, ao receber cruzamento de Piton. A jogada começou com boa participação de Payet.
O segundo tempo começou com o mesmo panorama. O Athletico-PR continuou no ataque e só não fez o terceiro gol porque Léo Jardim fez bela defesa em finalizações de Cuello e Mastriani.
O Vasco demonstrou valentia para tentar segurar o Athletico-PR, mesmo atuando com dez jogadores. O time da casa aumentou a pressão, não satisfeito com a possibilidade de disputar a classificação nos pênaltis.
Com o passar do tempo, a impressão é de que o nervosismo tomou conta do time do Athletico-PR, que não conseguiu o gol da vaga na semifinal, diante de um Vasco que aparentemente sentiu cansaço nos momentos finais.
A decisão foi para os pênaltis. Léo Jardim defendeu a cobrança de Cannobio, a terceira do Athletico-PR. O Vasco venceu por 5 a 4.

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