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Cargo balançando

Dorival vê pressão subir após revés da seleção e jogos finais viram decisão

Treinador admite atuação ruim em jogo que deixa o Brasil em 5° lugar nas eliminatórias para a Copa de 2026: "Nos faltou muita coisa, sou responsável por isso"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2024 às 14:01

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 14:01

O técnico Dorival Júnior está pressionado após duas atuações ruins da seleção brasileira nas Eliminatórias.
Dorival Júnior deu declarações importantes contra o racismo
Dorival Júnior deu declarações importantes contra o racismo Crédito: Rafael RIbeiro/CBF

O QUE ACONTECEU

A pressão subiu depois dos jogos contra Equador e Paraguai. O Brasil venceu em Curitiba, perdeu em Assunção e foi mal em ambas as partidas.
A expectativa do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, era de duas vitórias e desempenho melhor depois da eliminação nas quartas de final da Copa América.
A entidade não pensa em demitir Dorival imediatamente, mas quer jogos melhores até o fim do ano para mantê-lo em 2025. O Brasil enfrentará Chile e Peru (outubro) e Venezuela e Uruguai (novembro).
A avaliação na diretoria da CBF é que houve um período de formação do grupo em oito meses com Dorival, mas que já era hora de resultados imediatos. O Brasil é o quinto nas Eliminatórias.
Apesar da má campanha, o presidente viu a Copa América como adaptação em um tempo maior para treinar. Houve testes de jogadores para consolidar o elenco. Anteriormente, o dirigente tinha visto como bons olhos os resultados nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha.
A questão é que o período de testes, na visão de Ednaldo, chega ao fim com as Eliminatórias. Até pela posição do Brasil, apenas o quinto.
Dorival é o segundo técnico da seleção em um período de dois anos, sendo Fernando Diniz o anterior com status de interino. Houve ainda um período com Ramon Menezes, que também foi interino.
Para o presidente da CBF, há um reconhecimento de que o ideal era ter um ciclo completo para o técnico da seleção. Mas há a lembrança de que Tite teve seis anos à frente da seleção, em duas Copas do Mundo, e não obteve os resultados esperados.

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