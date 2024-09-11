Dorival vê pressão subir após revés da seleção e jogos finais viram decisão

O técnico Dorival Júnior está pressionado após duas atuações ruins da seleção brasileira nas Eliminatórias.

Dorival Júnior deu declarações importantes contra o racismo Crédito: Rafael RIbeiro/CBF

O QUE ACONTECEU

A pressão subiu depois dos jogos contra Equador e Paraguai. O Brasil venceu em Curitiba, perdeu em Assunção e foi mal em ambas as partidas.

A expectativa do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, era de duas vitórias e desempenho melhor depois da eliminação nas quartas de final da Copa América.

A entidade não pensa em demitir Dorival imediatamente, mas quer jogos melhores até o fim do ano para mantê-lo em 2025. O Brasil enfrentará Chile e Peru (outubro) e Venezuela e Uruguai (novembro).

A avaliação na diretoria da CBF é que houve um período de formação do grupo em oito meses com Dorival, mas que já era hora de resultados imediatos. O Brasil é o quinto nas Eliminatórias.

Apesar da má campanha, o presidente viu a Copa América como adaptação em um tempo maior para treinar. Houve testes de jogadores para consolidar o elenco. Anteriormente, o dirigente tinha visto como bons olhos os resultados nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha.

A questão é que o período de testes, na visão de Ednaldo, chega ao fim com as Eliminatórias. Até pela posição do Brasil, apenas o quinto.

Dorival é o segundo técnico da seleção em um período de dois anos, sendo Fernando Diniz o anterior com status de interino. Houve ainda um período com Ramon Menezes, que também foi interino.