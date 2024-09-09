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Destaque mundial

Presidente do comitê de Paris-2024 exalta ouros de Gabrielzinho

Tony Estanguet citou as conquistas do brasileiro em discurso de encerramento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2024 às 11:59

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:59

O presidente do comitê organizador de Paris-2024, Tony Estanguet, exaltou durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos neste domingo (8) as conquistas do atleta brasileiro Gabrielzinho, que considerou como um dos momentos históricos desta edição.
Gabriel Araújo levou o primeiro ouro do Brasil em Paris-2024.
Gabriel Araújo levou o primeiro ouro do Brasil em Paris-2024. Crédito: Alexandre Schneider/CPB
"Lembraremos quando o brasileiro Gabrielzinho conquistou três títulos diante de uma torcida incendiada. Ele definitivamente mudou nossa visão sobre a diferença, e transmitiu uma mensagem muito importante: o esporte também é para vocês", disse em discurso.
O nadador brasileiro ganhou três medalhas de ouro (50 m costas, 100 m costas e 200 m livre). Mas não foi só isso, conquistou também o público predominantemente francês do evento, que aplaudia intensamente cada vez que seu nome era anunciado nas provas.
O Brasil fez uma campanha de recordes nos Jogos Paralímpicos de Paris. Foram 25 ouros, superando os 22 conquistados em Tóquio-2020, e 89 medalhas no total, número muito superior às 72 da Rio-2016 e de Tóquio-2020. Somam-se aos ouros 26 pratas e 38 bronzes.
O país encerrou a competição no 5º lugar, algo que nunca havia feito. China, Grã-Bretanha, EUA e Holanda ficaram à frente.
Após as últimas provas e medalhas neste domingo, a cerimônia de encerramento ocorreu no Stade de France. Apesar da chuva intermitente em Paris, as delegações paralímpicas aproveitaram intensamente a festa.

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