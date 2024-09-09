Taça das Comunidades será lançada pela Rede nesta terça-feira (10)

Em 2021, em virtude da pandemia de Covid-19, campeonato dos bairros foi no formato e-Taça. Em 2024, disputa volta aos gramados Crédito: Taça EDP

A bola vai voltar a rolar em campo! Nesta terça-feira (10), a Rede Gazeta lança a edição 2024 da já tradicional Taça das Comunidades, que nas três últimas edições foi realizado no formato digital, como campeonato de futebol em game. Este ano, a disputa ficará a cargo de 44 comunidades da Grande Vitória.

A cerimônia de abertura será no dia 19 de outubro. Serão 32 times masculinos e 12 femininos, numa competição que vai até 14 de dezembro, quando acontecem as finais das duas categorias. A Taça das Comunidades é uma promoção da Rede Gazeta e da EDP, com patrocínio master do Governo do Espírito Santo, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Etapas e torcida

A primeira etapa consiste nas inscrições das comunidades, que poderão ser realizadas através do site agazeta.com.br/tacaedp2024 até o dia 22 de setembro. Na segunda fase, após a divulgação das 44 comunidades selecionadas, acontecem as peneiras para montagem dos times que representarão sua comunidade no campeonato.

No dia 16 de outubro, será sorteada a formação dos grupos que irão se enfrentar na 1ª fase em uma cerimônia na Rede Gazeta. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião), feita de forma gratuita para as comunidades participantes.