Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Dorival teve WhatsApp clonado e golpista pediu dinheiro até para Galvão Bueno
Tentativa de golpe

Dorival teve WhatsApp clonado e golpista pediu dinheiro até para Galvão Bueno

O técnico Dorival Júnior foi vítima de uma tentativa de golpe há 45 dias.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2024 às 13:32

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 13:32

Dorival Júnior convocou três jogadores de times brasileiros na convocação para os últimos amistosos antes da Copa América
Dorival Júnior convocou três jogadores de times brasileiros na convocação para os últimos amistosos antes da Copa América Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Dorival teve o WhatsApp clonado. O criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro afirmando ser para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.
O golpista pediu dinheiro até para Galvão Bueno, que estranhou e fez contato com Dorival para se assegurar que o pedido era real.
Preocupado, o técnico da seleção brasileira explicou a tentativa de golpe em vários grupos e pediu para os amigos do mundo do futebol espalharem que o WhatsApp havia sido clonado. O golpista não conseguiu o dinheiro desejado.
"Usou meu contato indo atrás de outros atletas, comissões técnicas. Ele jogava uma fala minha, que pegou aleatoriamente em algum lugar para dar a entender que era eu mesmo, e aí fazia o pedido em dinheiro", de Dorival Júnior, em contato com o UOL.
Dorival registrou boletim de ocorrência em São Paulo e não teve mais problemas desde então. A revelação do treinador foi feita inicialmente ao Lance!.

Veja Também

Atleta da NFL pede desculpas por dizer que tem medo de jogar no Brasil

Especulado no Milan, capixaba Batata não renova com o Botafogo

Capixaba Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Whatsapp Rio Grande do Sul Dorival Junior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso
Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados