O capixaba Batata não é mais jogador do Botafogo. Especulado no Milan, o atacante de 18 anos irá jogar a Copa SP de Futebol Júnior 2025 pelo Aster Itaquá, clube dos seus empresários. Nascido e criado em Vila Velha, a promessa tem passaporte italiano e estava em final de contrato no Glorioso.

Especulado no Milan, capixaba Batata não renova com o Botafogo Crédito: Botafogo/Divulgação

No início de 2024, após se recuperar de uma grave lesão, o atacante havia se destacado em 'Euro Tour' promovida pelo Botafogo. A excursão contou com partidas contra Lyon, Middlesbrough e Austria Lusternau. Contra o clube francês, Batata deixou sua marca, além de quase marcar pela segunda vez, de bicicleta.

Em 2022, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. Com direito a uma multa rescisória de US$ 50 milhões (cerca de R$ 246 milhões), a jovem promessa passou por um período de 20 dias de testes no FC Porto, de Portugal. Faltando pouco tempo para o fim do contrato, Batata não renovou com o Glorioso e acabou deixando o clube.

No início da temporada, conversas em Portugal e Itália marcaram um período de busca pelo atleta, que possui passaporte italiano. João Henrique, conhecido como Batata, é empresariado por Kayo Moreno, diretor do Aster, clube que costuma exportar atletas do Espírito Santo.

Em despedida, Batata se declarou ao Botafogo. O atacante fez questão de valorizar os sete anos e meio vividos no clube, no qual afirmou "chegar como um menino e sair como um homem amadurecido". Nas redes sociais, João Henrique agradeceu ao Glorioso em comunicado.

"Ao longo desses 7 anos e meio, vivi uma jornada incrível nesse clube. Altos e baixos, vitórias e derrotas. Entrei como um menino cheio de sonhos, e hoje me despeço como um homem amadurecido, grato e mais forte por cada experiência. Agradeço imensamente a cada um de vocês - porteiro, roupeiro, fisioterapeuta, amigos que fiz nesse período, técnicos, auxiliares e diretores - por desde o início me abraçarem e me acompanharem nesses últimos anos. Tenham certeza que levarei cada um de vocês comigo na minha longa jornada, além de todas as lições aprendidas e memórias criadas. Me despeço com a certeza de que esse tempo no clube me preparou para novos desafios, e cada desafio enfrentado e conquistado, me ajudaram a crescer e a me tornar o jogador e a pessoa que sou hoje. A torcida do Botafogo deixo meu carinho, e ao clube deixo toda minha GRATIDÃO", comunicou o atacante.