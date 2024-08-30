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Série B

Times há mais tempo sem acesso à Série A do Campeonato Capixaba

Relembre a última participação de cada uma das 10 equipes que vão disputar a Série B quando estiveram na elite do futebol do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2024 às 18:26

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 18:26

Times capixabas há mais tempo sem acesso ao Capixabão
São Mateus x Sport-ES / Rio Branco-ES x Capixaba / Tupy-ES x Castelo Crédito: Reprodução
Estamos há uma semana do início do Campeonato Capixaba Série B 2024, que reunirá 10 times em busca das duas vagas para jogar a Série A no ano que vem. Todos os clubes, pelo menos uma vez na história, disputaram a primeira divisão estadual. Em um levantamento, o ge.globo relembra a última participação de cada equipe na elite do Espírito Santo.
Capixaba
Apenas duas equipes estarão na Série A do Espírito Santo 2025. Neste histórico de acessos, a lista é convidativa para todos os participantes da atual edição, que já tiveram um 'gostinho' de jogar a primeira divisão. No entanto, em alguns casos a saudade é maior. Esse é o exemplo do Capixaba, que não entra em campo pela elite há 27 anos, quando jogou em 1997 e logo caiu na mesma campanha. Agora, já reformulado, o clube virou empresa, conta com atletas de renome e desponta como um dos favoritos ao acesso.
GEL
O Grêmio Esportivo Laranjeiras não joga a Série A há 15 anos. Na última e única edição disputada na elite do Espírito Santo, em 2009, o GEL não durou sequer um ano na primeira prateleira. Em 18 partidas, o clube da Serra perdeu dez jogos, empatou dois e venceu seis. Após uma arrancada na reta final, em busca de fugir do rebaixamento, a equipe chegou a emplacar uma boa sequência de resultados, mas perdeu pontos por escalação irregular e acabou sendo rebaixada.
Sport-ES
Fundado em 2013, o Tigre alcançou apenas uma participação no Campeonato Capixaba Série A. Na temporada 2014, o clube-empresa, atualmente estabelecido na Serra, foi campeão da segundinha ao vencer o Serra, por 5 a 2, no estádio Robertão. A durabilidade do Sport-ES foi de dois anos na elite e terminou em 2016, na campanha que emplacou seis derrotas consecutivas, indo ao quadrangular do rebaixamento e sendo o vice-lanterna. O descenso viria no empate entre São Mateus e Doze, que selou a impossibilidade da matemática para salvar o clube.
Castelo
A última participação do Telo foi na temporada 2019 e não deu qualquer esperança à torcida. Em nove partidas disputadas, foram sete derrotas e dois empates, com direito a goleadas que aumentaram o prejuízo moral. Naquele ano, o lanterna do Campeonato Capixaba terminou a competição com 31 tentos sofridos e apenas cinco marcados. O rebaixamento foi concretizado contra o Rio Branco-ES, em goleada por 6 a 1, com direito a um hat-trick de Loco Abreu.
Tupy-ES
O Índio Canela-Verde sofre o mesmo jejum que o Castelo. A campanha derradeira, porém, foi menos pior em relação ao adversário alvinegro, apesar de deixar a desejar. O rebaixamento veio com uma rodada de antecedência, contra o Rio Branco VN, após empate por 1 a 1. A única vitória do Tupy-ES veio após falta de enfermeiros, ao enfrentar o Atlético Itapemirim, mandante do jogo à época. No fim, sete pontos conquistados, com quatro empates e derrotas, desceram o auriverde de Vila Velha.
Linhares FC
A Coruja Azul protagonizou a pior campanha da última década do Campeonato Capixaba Série A. De nove partidas disputadas, no Estadual 2020, foram nove derrotas, o que marcou negativamente o time do Linhares. Foram 40 gols concedidos e cinco marcados, além de duas goleadas históricas sofridas contra Vitória-ES e Rio Branco-ES: 12 a 0 e 10 a 0, respectivamente.
Pinheiros-ES
O clube do norte capixaba foi outro que deixou a desejar em campanhas na Série A. Em 2021, o Verdão do Norte marcou apenas um ponto, conquistado no empate contra o Estrela do Norte, no estádio Sumaré. O rebaixamento foi decretado após derrota, por 3 a 2, para o Vilavelhense, na sétima rodada. Ao todo, a equipe sofreu vinte gols e marcou apenas seis.
São Mateus
O Pitbull do Norte caiu junto ao Pinheiros, em 2021. No entanto, o cenário foi mais cruel para o São Mateus, já que foi decretado na última rodada. Com 7 pontos conquistados durante todo o torneio, o alvianil do interior estava fora da zona até empatar, em casa, contra o Vitória-ES. Junto a isso, em jogo simultâneo, o Vilavelhense se livrou do rebaixamento ao vencer o Real Noroeste, fora de casa, chegando aos nove pontos. Foram duas vitórias, um empate e cinco derrotas, ao final da campanha.
CTE/Colatina
Um ano antes de comemorar duas décadas de sua maior campanha na elite, o CTE/Colatina protagonizou um desempenho nada bom. Em nove jogos, no Capixaba 2022, apenas um ponto, conquistado na última rodada, contra o já rebaixado Rio Branco VN. O resultado salvou a campanha que poderia ser 'zerada'. O time colatinense marcou apenas dois gols e sofreu 28, ao todo. O descenso foi decretado na sétima rodada, após goleada para o Rio Branco-ES, por 4 a 0, no estádio Justiniano Melo e Silva.
Vilavelhense
Se o Capixaba é o que está há mais tempo longe de disputar a primeira divisão, o Vilavelhense já quer acabar o mais rápido possível com essa amarga participação na segundinha. O time canela-verde desceu em 2023, após terminar o Estadual daquele ano na vice-lanterna. Apesar de causar surpresa durante o torneio, ao vencer o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, o clube de Vila Velha não venceu o Serra, na última rodada, e deu adeus à elite em partida emocionante, que terminou em 3 a 3.

Maiores jejuns de acesso ao Campeonato Capixaba

  • Capixaba: 27 anos (1997)
  • GEL: 15 anos (2009)
  • Sport-ES: 8 anos (2016)
  • Castelo: 5 anos (2019)
  • Tupy-ES: 5 anos (2019)
  • Linhares FC: 4 anos (2020)
  • Pinheiros-ES: 3 anos (2021)
  • São Mateus: 3 anos (2021)
  • CTE/Colatina: 2 anos (2022)
  • Vilavelhense: 1 ano (2023)

A Série B Capixaba 2024

Na Série B Capixaba 2024, os 10 clubes foram divididos em dois grupos: No Centro-Sul tem Capixaba, Castelo, GEL, Sport-ES e Tupy-ES, e no Centro-Norte tem CTE/Colatina, Linhares FC, Pinheiros-ES, São Mateus e Vilavelhense.
Na primeira fase os clubes se enfrentam nos respectivos grupos, em turnos e returno. Após as oito rodadas, os dois melhores, de cada grupo, avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois finalistas conquistam o acesso e disputam o título em jogos de ida e volta.
- ~Por Tiago Taam, do portal ge.globo.com

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