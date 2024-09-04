Douglas Costa abre a conta no OnlyFans e promete conteúdos exclusivos

Douglas Costa deixou o Fluminense e assinou com o Sydney FC. Crédito: Sidney FC

Recém-chegado ao Sydney FC, Douglas Costa decidiu abrir uma conta no OnlyFans. Em comunicado oficial, o jogador recém-anunciado pelo time australiano confirmou a veracidade do perfil e disse estar empolgado com a nova parceria.

O jogador ex-seleção brasileira e Bayern de Munique confirmou que o perfil é dele ao jornal australiano 'The Sydney Morning Herald'. A publicação afirma que ele "juntou-se a um grupo crescente de atletas profissionais que começaram a compartilhar conteúdo dos bastidores".

"Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global", afirmou Douglas Costa em nota oficial na matéria publicada.