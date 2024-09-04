Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Douglas Costa abre a conta no OnlyFans e promete conteúdos exclusivos
Ex seleção brasileira

Douglas Costa abre a conta no OnlyFans e promete conteúdos exclusivos

“Como criador do OnlyFans, criarei conteúdo exclusivo para meus fãs que eles não poderão ver em nenhuma outra mídia social, e isso fará uma grande diferença", disse o jogador do Sidney FC.
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

04 set 2024 às 14:39

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 14:39

Douglas Costa deixou o Fluminense e assinou com o Sydney FC.
Douglas Costa deixou o Fluminense e assinou com o Sydney FC. Crédito: Sidney FC
Recém-chegado ao Sydney FC, Douglas Costa decidiu abrir uma conta no OnlyFans. Em comunicado oficial, o jogador recém-anunciado pelo time australiano confirmou a veracidade do perfil e disse estar empolgado com a nova parceria.
O jogador ex-seleção brasileira e Bayern de Munique confirmou que o perfil é dele ao jornal australiano 'The Sydney Morning Herald'. A publicação afirma que ele "juntou-se a um grupo crescente de atletas profissionais que começaram a compartilhar conteúdo dos bastidores".
"Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global", afirmou Douglas Costa em nota oficial na matéria publicada.
Apesar de ser associada com uma página de conteúdo para maiores de idade, o Only Fans tenta se igualar a outras plataformas de vídeo como TikTok e YouTube. A iniciativa de parceria com atletas é uma das investidas para atingir esse objetivo.

Veja Também

Atleta da NFL pede desculpas por dizer que tem medo de jogar no Brasil

Especulado no Milan, capixaba Batata não renova com o Botafogo

Capixaba Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Bayer Austrália
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados