Saiba onde assistir Flamengo x Bahia pelas quartas da Copa do Brasil 2024

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12) no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será realizada no Maracanã, com inicio às 21h45, pelo horário de Brasília.

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova em Salvador, desta vez vai contar ainda mais com o apoio de sua torcida, há expectativa para que todos os ingressos sejam vendidos. O Rubro-Negro tem a vantagem depois de empate, enquanto o Bahia precisa vencer por 2 gols de vantagem para evitar uma possível decisão nos pênaltis.