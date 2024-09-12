Saiba onde assistir Flamengo x Bahia pelas quartas da Copa do Brasil 2024

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12) no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será realizada no Maracanã, com inicio às 21h45, pelo horário de Brasília.
No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova em Salvador, desta vez vai contar ainda mais com o apoio de sua torcida, há expectativa para que todos os ingressos sejam vendidos. O Rubro-Negro tem a vantagem depois de empate, enquanto o Bahia precisa vencer por 2 gols de vantagem para evitar uma possível decisão nos pênaltis.
O Flamengo não conta com seu artilheiro para o resto da temporada, Pedro se lesionou durante os treinamentos com a seleção brasileira e só volta aos gramados em 2025, Gabigol recuperado de lesão é a grande referência no ataque.
Por sua vez o Bahia não tem desfalques e vem com força máxima para o confronto desta quinta-feira.
- Flamengo x Bahia
- Data : 12/09/24
- Local: Maracanã
- Horário: 21h45 (de Brasília)
- Onde assistir: Tv Gazeta, Premiere e Sportv